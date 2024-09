Montréal et ses partenaires annoncent les événements festifs et gratuits qui rythmeront la période des Fêtes 2024

MONTRÉAL, le 24 sept. 2024 /CNW/ - La Ville de Montréal, Tourisme Montréal, le ministère du Tourisme du Québec, le Secrétariat à la région métropolitaine (SRM) du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), la SDC Montréal centre-ville et la SDC Vieux-Montréal sont fiers d'annoncer, au terme d'un appel à projets exceptionnel, les projets festifs et gratuits qui animeront notre centre-ville durant le temps des Fêtes 2024. Un financement de 1,6 M$ sera ainsi accordé aux 6 événements thématiques retenus et à l'événement-phare du jour de l'an, dans le Vieux-Montréal.

Un appel à projets innovant et simplifié pour les organismes culturels

Pour une toute première fois, l'ensemble des partenaires a lancé conjointement, au printemps 2024, un appel à projets inédit destiné aux organismes culturels professionnels afin qu'ils proposent des événements plus simplement. En réunissant les bailleurs de fonds dès le début du processus, la Ville vise à faciliter la soumission des projets pour les organismes culturels.

Une période des fêtes festive

Parmi les 22 propositions examinées par les bailleurs de fonds, un jury a sélectionné un événement phare pour le Nouvel An ainsi que six événements thématiques pour fêter la saison. Le grand événement du 31 décembre, Festivités du 31 décembre, organisé par le Festival Igloo, se déroulera sur le quai Jacques-Cartier du Vieux-Port de Montréal. Au programme : des concerts gratuits de 20 h à 2 h et un spectaculaire feu d'artifice juste avant le décompte du Nouvel An, précédé d'une prestation multimédia.

La place Jacques-Cartier s'animera du 29 au 31 décembre avec Montréal Festif, événement produit par Aire commune. Au programme : concerts extérieurs gratuits, aménagements thématiques et activités familiales en journée. La synergie entre l'événement signature du 31 décembre et les festivités sur la place Jacques-Cartier transformera le Vieux-Montréal en un véritable pôle des fêtes pour célébrer la fin de l'année.

Le Quartier des spectacles, quant à lui, accueillera le 4e Grand marché de Noël, de l'organisme La Lutinerie, et le Festival Noël dans le parc, organisé par L'Auguste Théâtre, qui se tenait auparavant à la place Émilie-Gamelin.

D'autres activités sont également prévues dans d'autres lieux montréalais comme La manifestation de joie du temps des fêtes de Montréal la plus heureuse, le Noël doux organisé par le Festival Triste, tous deux à la Place du Village dans l'arrondissement Ville-Marie et Récits Divers de la Maison de la poésie.

Les événements du temps des fêtes, en bref :

Événements Organismes Lieux Festivités du 31 décembre Festival Igloo Quai Jacques-Cartier Montréal festive Aire commune Place Jacques-Cartier Noel dans le parc L'Auguste Théâtre Parterre Grand marché de Noel La Lutinerie Place des Festivals Récits divers Maison de la poésie Place du Canada Noel Doux Festival Triste Place du Village La manifestation de joie du temps des fêtes Montréal la plus heureuse Place du Village

Citations

« Nous sommes fiers de dévoiler les projets retenus, qui sont le fruit d'une approche novatrice visant à faciliter les processus pour les organismes culturels lorsqu'il est temps de soumettre des projets d'une telle envergure. Les projets choisis portent une vision artistique forte et font une place aux acteurs importants de l'industrie culturelle montréalaise. Ces événements gratuits permettront d'offrir aux Montréalaises, aux Montréalais et aux touristes un centre-ville animé et attrayant pour le temps des Fêtes, en plus de consolider la réputation de Montréal comme ville de festivals à l'année.»

- Ericka Alneus, responsable de la culture, du patrimoine, de la gastronomie et de la vie nocturne au comité exécutif

« Dans l'imaginaire de nos visiteurs, Montréal est une ville hivernale, festive et animée. La célébration de fin d'année du Festival Igloo, s'inscrit parfaitement dans cet esprit! À Montréal, nous vivons l'hiver comme nulle part ailleurs et c'est pourquoi Tourisme Montréal aspire à faire de Montréal une destination emblématique du temps des Fêtes pour la clientèle locale et internationale. C'est avec enthousiasme que nous accueillons ce nouvel événement qui s'annonce non seulement comme un rassemblement incontournable, mais aussi un réel vent de fraîcheur dans le calendrier hivernal. »

- Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal

« Montréal centre-ville est fière de soutenir une programmation hivernale gratuite, qui émerveillera petits et grands pendant les Fêtes. Notre centre-ville a toujours été le lieu par excellence pour se rassembler et célébrer notre culture à ciel ouvert. Cette programmation renforce ce positionnement, qui contribue à notre réputation à l'international. »

- Glenn Castanheira, directeur général de la SDC Montréal centre-ville

« Le Vieux-Montréal est ravi de devenir un pôle des Fêtes cette année. Ces événements offriront à toutes et à tous des moments magiques dans un cadre historique unique. »

- Mario Lafrance, directeur général, SDC Vieux-Montréal

« Toute l'équipe d'Igloofest Montréal est honorée de reprendre le flambeau et d'orchestrer les festivités du 31 décembre 2024. Nous avons hâte de proposer aux Montréalaises et aux Montréalais un événement exceptionnel, spectaculaire et, avant tout, rassembleur, à l'image de notre ville. Nous donnons rendez-vous, à toutes les Montréalaises et à tous les Montréalais, au quai Jacques-Cartier du Vieux-Port, pour venir célébrer tous ensemble le passage à la nouvelle année ! »

- Pascal Lefebvre, président du groupe Multicolore

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Béatrice Saulnier-Yelle, Attachée de presse du comité exécutif, Ville de Montréal, 438 354-8017; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]