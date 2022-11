Montréal dévoile sa première Politique de reconnaissance et de soutien en sport régional

MONTRÉAL, le 25 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Ville sportive par excellence, Montréal est fière de présenter sa Politique de reconnaissance et de soutien en sport régional. Celle-ci a été élaborée dans le but premier d'accorder un statut privilégié aux organismes ayant des liens avec la mission de la Direction des sports de la Ville et des responsabilités en matière d'offre de services sportifs à la population montréalaise.

Imprégnée du volet Montréal active du Plan nature et sports de la Ville, la Politique de reconnaissance et de soutien permet de clarifier les rôles et les responsabilités des différents interlocuteurs en sport régional. Par la création de cette Politique, Montréal propose un soutien équitable et de qualité en sport régional sur l'ensemble de son territoire afin de faire de la métropole une ville toujours plus active. De plus, ce nouvel encadrement permettra d'accroître la visibilité du sport par la valorisation d'initiatives régionales, ainsi que par le soutien aux réseaux de compétition et à la formation. Les athlètes de Montréal pourront ainsi briller et s'épanouir dans la pratique de leur sport.

Cette Politique officialise une offre de service à plus grande échelle qui favorise une véritable synergie et un atout entre l'ensemble des acteurs gravitant dans les arrondissements ainsi que les organismes sportifs. La Ville de Montréal souhaite que le lancement de cette Politique reflète l'importance qu'elle accorde au bien-être de sa population, et positionne la métropole comme chef de file en matière de développement du sport régional.

« Nous croyons fermement qu'en participant au soutien de nos organismes régionaux, nous arriverons à améliorer le service actuel et à tendre vers une harmonisation des pratiques sur tout le territoire de la Ville, et ce, au bénéfice des Montréalaises et des Montréalais. Ensemble, nous faisons et continuerons de faire de Montréal une métropole sportive vibrante pour la jeunesse », a affirmé Caroline Bourgeois, vice-présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable des grands parcs, des sports et loisirs, d'Espace pour la vie et de l'Est de Montréal.

