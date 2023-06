Le gouvernement du Canada soutient le 43e Festival de Jazz de Montréal

MONTRÉAL, le 29 juin 2023 /CNW/ - Cette année encore, le jazz fera vibrer Montréal grâce à la programmation musicale riche et diversifiée du Festival International de Jazz de Montréal, un rendez-vous urbain et festif à ne pas manquer.

Aujourd'hui, l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec, et l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), ont souligné l'octroi d'une aide financière au Festival International de Jazz de Montréal.

Patrimoine canadien a accordé 800 000 dollars pour la mouture de 2023 par l'entremise du Fonds du Canada pour la présentation des arts. Cette somme permettra d'offrir au public d'avoir une programmation riche et diversifiée et des prestations d'artistes de renommée internationale, dont plusieurs seront offertes gratuitement. De plus, le Festival mettra en vedette des artistes issus de différentes communautés culturelles afin de faire rayonner le visage multiculturel de Montréal.

Pour sa part, DEC a annoncé des contributions financières non remboursables totalisant 2 062 125 dollars pour les moutures de 2022, 2023 et 2024 du rendez-vous. Cet appui permettra de soutenir la commercialisation et la promotion du Festival sur les marchés internationaux, ainsi que d'attirer des touristes étrangers à Montréal et de favoriser le développement de nouveaux programmes.

Citations

« Artistes connus et de la relève animeront Montréal au son de différents courants de jazz, de blues et de musique du monde durant ce 43e Festival de Jazz. C'est avec fierté que le gouvernement du Canada soutient ce rendez-vous d'envergure mondiale. Je souhaite un excellent festival à tous les gens de la métropole et aux visiteurs venus découvrir des artistes de grand talent. C'est sans contredit un rendez-vous à ne pas manquer! »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec

« Notre gouvernement est fier de soutenir le 43e Festival International de Jazz de Montréal, un véritable fleuron de notre industrie culturelle qui permet de faire résonner la métropole au-delà de ses frontières. Grâce au travail dévoué de toute l'équipe et des artistes, les touristes d'ici et d'ailleurs pourront entendre les rythmes vibrants du jazz et plonger dans cette ambiance festive et exceptionnelle au cœur de Montréal. »

- L'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec

« Le Festival International de Jazz de Montréal est un témoignage vibrant de l'expression culturelle, captivant les publics du monde entier. En tant qu'emblème de l'excellence artistique et de l'inclusion, il incarne l'âme de notre nation. Le Canada est très fier de soutenir cet événement emblématique, conscient de son impact profond sur la promotion de la diversité, l'encouragement de la créativité et le renforcement de notre tissu culturel. Nous demeurons déterminés à soutenir ces plateformes remarquables qui unissent les communautés, célèbrent le patrimoine et inspirent les générations à venir. »

- L'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones et député de Ville-Marie-Le Sud-Ouest-Île-des-Sœurs

« Nous sommes très fiers de la qualité de la programmation de la 43e édition qui est actuelle, équilibrée et remplie de pépites! Des artistes de renommée internationale côtoieront les nouvelles vedettes montantes, parfois sur une même scène, et le jazz aura la part belle en salle comme sur les scènes extérieures. Du 29 juin au 8 juillet 2023, le public retrouvera la frénésie de ce grand rassemblement emblématique de l'été montréalais. Soyez de la fête! »

- Maurin Auxéméry, directeur de la programmation, Festival International de Jazz de Montréal

Les faits en bref

Fondé en 1979 dans le but de faire découvrir au grand public les meilleurs musiciens de la planète et de populariser le jazz et ses musiques cousines, le Festival International de Jazz de Montréal est également une attraction touristique majeure pour Montréal et un tremplin pour ses musiciens.

Pour la mouture de 2023, des artistes de renommée internationale côtoieront les nouvelles vedettes montantes du jazz, parfois sur une même scène, notamment dans la série Wilfrid-Pelletier. De plus, plusieurs artistes établis en seront à une première présence au festival.

Le Fonds du Canada pour la présentation des arts offre une aide financière aux organismes qui présentent des festivals artistiques ou des saisons de spectacles professionnels. Le Fonds appuie également les organismes qui viennent en aide aux diffuseurs artistiques.

Les fonds du Programme de développement économique du Québec de DEC aident les communautés à saisir des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir.

Liens connexes

Festival International de Jazz de Montréal

Fonds du Canada pour la présentation des arts

Programmes de DEC DEC | Financement (canada.ca)

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Laura Scaffidi, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Patrimoine canadien, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]; Ariane Joazard-Bélizaire, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, 514-283-7443, [email protected]