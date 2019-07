Montréal appuie les entrepreneurs dans le cadre du Startupfest 2019

MONTRÉAL, le 9 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Du 9 au 12 juillet, Montréal continue de soutenir l'innovation et l'écosystème des startups montréalaises dans le cadre du Startupfest, un événement d'affaires d'envergure regroupant des fondateurs de startups, des investisseurs et des mentors de plus de 20 pays.

« Nos startups sont un levier de développement économique et d'innovation incontournables pour la métropole. Notre Administration est investie auprès de ses jeunes entrepreneurs et leur offre des opportunités de visibilité, de réseautage et de financement. Lors de l'événement, les experts de PME MTL, le bras financier de la Ville de Montréal, et l'École des entrepreneurs du Québec à Montréal aideront les entreprises à saisir des opportunités et à consolider leurs connaissances via des ateliers, du coaching individuel et des conférences. Je souhaite un excellent festival à ces entrepreneurs qui font la fierté de notre métropole ! », a affirmé la conseillère associée au développement économique et responsable de l'Est au comité exécutif de la Ville de Montréal, Caroline Bourgeois.

Pendant trois jours, une quarantaine d'entrepreneurs montréalais sont invités à participer à un concours de « pitch », un exercice qui stimule la créativité et l'innovation des jeunes entreprises et qui constitue une formidable tribune pour tester et faire valoir leurs idées. Chaque jour, un gagnant se verra remettre un prix qui lui permettra d'amener plus loin ses idées.

« Montréal est un véritable incubateur pour les startups et une plaque tournante de l'innovation. La métropole compte de nombreux atouts, comme une main-d'œuvre qualifiée et talentueuse, une structure de financement et d'assistance à l'entrepreneuriat, une bonne qualité de vie et un coût de la vie abordable. Montréal se distingue également par son dynamisme entrepreneurial, par sa recherche en intelligence artificielle et par les industries créatives et culturelles qui constituent un véritable moteur économique pour la ville », a souligné Caroline Bourgeois.

Le Startupfest 2019 se tiendra du 9 au 12 juillet au Parc Jean-Drapeau, sur l'Île Notre-Dame. Pour en savoir davantage : startupfestival.com

