Montréal accorde un soutien financier substantiel de près de 4 M$ à 31 organismes venant en aide aux enfants et aux familles vulnérables

MONTRÉAL, le 3 juin 2021 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal accorde un soutien financier de 3,95 M$ à 31 organismes afin de venir en aide aux enfants âgés de 0 à 17 ans et aux familles des milieux défavorisés ou à risque d'exclusion de la métropole. Cette aide financière substantielle s'inscrit à même le Fonds Diversité et inclusion sociale en faveur des enfants et des familles vulnérables 2021-2022, et fait suite à son appel public de projets régionaux, lancé en janvier.

« La crise sanitaire a exacerbé les difficultés et les besoins rencontrés par les enfants et les familles les plus vulnérables de la métropole. Cette situation hors du commun a eu un impact direct sur leur quotidien, mais également sur leur bien-être et leur développement à long terme. Par cette aide financière significative, la Ville réitère concrètement son engagement à soutenir le développement du plein potentiel de tous les enfants et de leurs familles. Nous sommes fiers de soutenir une trentaine d'organismes qui font une réelle différence sur le terrain et qui rendent les milieux de vie plus inclusifs, sécuritaires et stimulants pour les enfants et leurs familles », a affirmé Nathalie Goulet, responsable de l'inclusion sociale, des sports et loisirs, de la condition féminine, de l'itinérance et de la jeunesse au sein du comité exécutif.

En janvier 2021, reconnaissant l'expertise des organismes, la Ville a lancé un appel public de projets afin de soutenir financièrement des initiatives régionales favorisant le développement du plein potentiel des enfants de 0 à 17 ans et la qualité de vie de leur famille en situation de vulnérabilité ou à risque d'exclusion.

À la suite de cet appel de projets, un comité d'analyse, composé d'employés.es de la Ville, de représentant.es de la Direction régionale de santé publique, du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal, de Centraide du Grand Montréal, d'Espace MUNI et d'une consultante externe en ADS +, a analysé les propositions de projets reçues afin de s'assurer qu'ils soient conçus de manière à joindre efficacement la population visée dans toute sa diversité et qu'ils aient un réel impact dans la communauté.

Au terme de cette analyse, 30 projets ont été retenus par le comité. Avec ces sommes, les organismes partenaires seront amenés à intensifier leurs actions, à agir sur les facteurs de protection des enfants ainsi qu'à adapter leurs pratiques aux multiples réalités des enfants et des familles les plus vulnérables.

Les 30 organismes sélectionnés (montant octroyé par la Ville):

Maison Répit Oasis (4 500 $)

Libre course (17 500 $)

Fondation Aveugles de Québec (30 000 $)

Groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels en environnement (44 500 $)

Centre d'intégration à la vie active pour les personnes vivant avec un handicap physique (47 000 $)

Carrefour de ressources en interculturel (55 500 $)

Répit Providence Maison Hochelaga-Maisonneuve (66 500 $)

MU (75 500$)

Centre de développement communautaire autochtone à Montréal (Montréal Autochtone)

(77 000 $)

En Marge 12-17 (90 000 $)

Sports Montréal (92 500 $)

Centre d'éducation et d'action des femmes de Montréal (94 000 $)

Centre social d'aide aux immigrants (112 500 $)

Regroupement des organismes communautaires Famille de Montréal (118 500 $)

Les YMCA du Québec (123 500 $)

Fondation de la Visite (131 000 $)

Les Grands Ballets Canadiens (137 000 $)

Société de développement communautaire de Montréal (Centre d'écologie urbaine de Montréal) (140 000 $)

1, 2, 3 GO! Pointe de l'île (150 000 $)

Bureau international des droits des enfants (150 000 $)

Concertation Montréal (150 000 $)

CyberCap (150 000 $)

Fondation du Dr Julien (150 000 $)

Regroupement des Magasins-Partage de l'île de Montréal (150 000 $)

Réseau réussite Montréal (150 000 $)

Sommet socioéconomique pour le développement des jeunes des communautés noires

(150 000 $)

Equitas - Centre international d'éducation aux droits humains (163 000 $)

Jeunes musiciens du monde (190 000 $)

Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais (195 000 $)

Nourri-Source Montréal (195 000 $)

Club des petits déjeuners

En plus de l'aide financière accordée aux 30 organismes dans le cadre de l'appel de projets et considérant la sécurité alimentaire et la saine alimentation comme une priorité d'intervention, la Ville octroie également un montant de 550 000 $ à l'organisme le Club des petits déjeuners afin de favoriser l'accès à une alimentation équilibrée chez les enfants de 6 à 17 ans. Rappelons que la sous-nutrition et la mauvaise alimentation liées à la défavorisation sont identifiées comme des freins majeurs au bon développement des enfants et à leur réussite scolaire.

Ce soutien financier permettra à l'organisme de maintenir en 2021 et 2022 ses activités, soit d'assurer la sécurité alimentaire et l'accès à un petit déjeuner sain et nutritif pour 4 990 enfants dans 24 clubs. Il contribuera par le fait même à diminuer les impacts négatifs de la faim dans la vie des enfants, notamment sur leur développement, en facilitant leur attention sur les bancs d'école pendant les heures de classe.

