Aménagement forestier dans la Mauricie -- Consultation publique du 21 avril au 15 mai 2026

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 21 avril 2026 /CNW/ - Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) invite la population à participer à la consultation publique portant sur des modifications prévues dans le plan d'aménagement forestier intégré opérationnel (PAFIO) du territoire public de la région de la Mauricie.

Unités d'aménagement visées par cette consultation (Groupe CNW/Ministère des Ressources naturelles et des Forêts)

Le PAFIO montre les secteurs d'intervention potentiels où sont planifiés des travaux. Ces derniers comprennent notamment la récolte de bois, le reboisement, les éclaircies, la préparation de terrain ainsi que la construction et l'amélioration de chemins multiusage, dans les unités d'aménagement 026-51, 041-51, 042-51, 043-51 et 043-52.

Ainsi, jusqu'au 15 mai à 23 h 59, les citoyens et les citoyennes sont invités à consulter le plan d'aménagement et à transmettre leurs commentaires en ligne : Québec.ca/consultations-forêt-mauricie.

À titre préventif, des secteurs d'intervention susceptibles de faire l'objet de futurs plans d'aménagement spéciaux, en raison de la progression rapide de l'épidémie de tordeuse des bourgeons de l'épinette dans la région, sont également présentés dans le cadre de cette consultation. Pour éviter la perte de bois, ces secteurs pourraient être récoltés s'ils sont atteints par l'épidémie d'insectes.

Séances d'information

Les spécialistes du Ministère tiendront des séances d'information pour vous renseigner sur la consultation publique, la façon d'émettre des commentaires en ligne et les suites données aux préoccupations émises. Une période de questions conclura l'activité en ligne.

En ligne :

Jeudi 23 avril, de 16 h à 17 h 30

Pour participer à la séance en ligne, l'inscription est requise au plus tard le 22 avril à 23 h 59, en écrivant à cette adresse : [email protected]. Un lien Internet et des instructions seront ensuite transmis aux personnes inscrites par courriel.

En personne :

Mardi 5 mai, de 14 h à 20 h -- Salle Hydro-Québec de l'hôtel Énergie Shawinigan (1100, promenade du Saint-Maurice, Shawinigan).

Mercredi 13 mai, de 14 h à 20 h -- Salle du conseil du Centre social de la Ville de La Tuque (525, rue Saint-Eugène, La Tuque).

Aucune inscription au préalable n'est nécessaire pour les rencontres en personne.

Il importe de noter que cette consultation publique ne permet pas de réviser l'affectation du territoire public ni les droits forestiers qui y sont consentis.

Liens connexes :

Pour obtenir des renseignements sur le ministère des Ressources naturelles et des Forêts ou en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le Québec.ca/gouv/ressources-naturelles-forêts ou ses réseaux sociaux :

Information :

Lise Tremblay

Conseillère en communication

Direction des communications

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts

[email protected]

Tél. : 418 521-3875

SOURCE Ministère des Ressources naturelles et des Forêts