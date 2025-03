Une première fin de semaine réussie pour l'élargissement de la consigne ! - Phase 2 de la modernisation de la consigne

MONTRÉAL, le 3 mars 2025 /CNW/ - L'Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB)/Consignaction se réjouit du succès du lancement de l'élargissement de la consigne aux contenants de boisson en plastique.

« Dès samedi, nous avons observé une mobilisation impressionnante des Québécois, qui ont adopté cette nouvelle étape avec enthousiasme et engagement. Grâce à une organisation rigoureuse, le retour des contenants s'est déroulé de manière fluide, tant chez les détaillants que dans les lieux de retour Consignaction », a souligné Normand Bisson, président-directeur général de l'AQRCB.

L'équipe de l'AQRCB était présente sur le terrain pour offrir un soutien aux détaillants participants., L'AQRCB avait également mis en place une ligne d'urgence dédiée aux détaillants. Cette ligne demeure disponible et l'équipe de l'AQRCB est prête à répondre rapidement si requis.

Autre point positif : le faible taux de rejet des contenants par les machines de récupération. Cela reflète le travail minutieux réalisé en amont pour assurer la mise à jour des systèmes et garantir une expérience sans accroc aux citoyens.

« Nous restons attentifs à l'évolution du processus et poursuivrons nos efforts pour optimiser cette transition majeure. Néanmoins, cette première fin de semaine nous donne confiance pour la suite : la modernisation de la consigne est bien engagée et les Québécois sont au rendez-vous ! » a conclu M. Bisson.

À propos de l'AQRCB/Consignaction

Depuis 2001, les programmes Consignaction font la promotion de la récupération auprès des citoyens et des entreprises. Consignaction est la marque officielle pour promouvoir les activités de l'Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB) auprès du grand public et des parties prenantes. L'AQRCB est l'organisme de gestion désigné qui a le mandat d'élaborer, de mettre en œuvre, de financer et de gérer le système de consigne modernisé selon le principe de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Elle regroupe les producteurs de boissons engagés dans la récupération, le réemploi, le recyclage et la valorisation des contenants de boisson au Québec. Pour en savoir plus, www.consignaction.ca .

