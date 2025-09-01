Modernisation de la consigne : six mois après l'élargissement, l'adhésion de la population se confirme

MONTRÉAL, le 1er sept. 2025 /CNW/ - Six mois après l'entrée en vigueur de la phase 2 de la modernisation de la consigne, l'Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB)/Consignaction dresse un bilan positif du déploiement de la consigne élargie. Depuis le 1er mars, l'élargissement de la consigne à tous les contenants de boisson en plastique de 100 ml à 2 L s'est déployé de manière ordonnée, soutenu par l'adhésion enthousiaste des citoyens, la convivialité du réseau Consignaction mis en place et l'engagement constant des partenaires sur le terrain, qu'il s'agisse des détaillants, des équipementiers ou des récupérateurs.

Les Québécois sont au rendez-vous

Depuis l'inauguration du tout premier lieu de retour Consignaction+ en avril 2024, le réseau s'est rapidement développé : on compte maintenant 80 lieux de retour en activité à travers le Québec. Plus de 300 millions de contenants consignés y ont déjà été rapportés, dont 260 millions de contenants seulement depuis le 1e mars, un chiffre révélateur de l'engagement citoyen lorsque des infrastructures efficaces et accessibles sont offertes. Pour soutenir cette croissance, plus de 74 baux sont d'ores et déjà signés en vue de l'ouverture de nouvelles installations dans les prochains mois.

« Nous sommes extrêmement fiers de constater à quel point les citoyens ont adopté la consigne élargie. Leur mobilisation a un impact concret : chaque contenant rapporté démontre qu'ensemble, nous pouvons transformer un geste simple en un véritable mouvement collectif pour l'environnement. » souligne Normand Bisson, président-directeur général de l'AQRCB/Consignaction.

L'application mobile Consignaction continue également de connaître un essor notable, avec déjà près de 150 000 utilisateurs actifs. Elle permet de recevoir les remboursements de consigne de façon électronique et sécurisée lorsqu'on rapporte ses contenants de boisson consignés dans les lieux de retour Consignaction ou Consignaction+, et d'utiliser le service de Retour Express. Facile d'utilisation, elle offre une alternative pratique à l'argent comptant, tout en permettant aux utilisateurs de suivre l'historique de leurs dépôts et de gérer leurs remboursements en quelques clics.

« Nous savons que la modernisation d'un système d'une telle ampleur requière de l'agilité et des ajustements constants. Nous remercions la population pour sa patience et sa confiance. Nos équipes travaillent sans relâche afin de raffiner l'organisation du réseau, répondre aux préoccupations exprimées et offrir aux citoyens une expérience toujours plus fluide et conviviale. » a conclu M. Bisson.

À propos de l'AQRCB/Consignaction

Depuis 2001, les programmes Consignaction font la promotion de la récupération auprès des citoyens et des entreprises. Consignaction est la marque officielle pour promouvoir les activités de l'Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB) auprès du grand public et des parties prenantes. L'AQRCB est l'organisme de gestion désigné qui a le mandat d'élaborer, de mettre en œuvre, de financer et de gérer le système de consigne modernisé selon le principe de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Elle regroupe les producteurs de boissons engagés dans la récupération, le réemploi, le recyclage et la valorisation des contenants de boisson au Québec. Pour en savoir plus, www.consignaction.ca.

