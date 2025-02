Mission réussie en France et en Belgique pour la découvrabilité des contenus culturels francophones

QUÉBEC, le 17 févr. 2025 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse, M. Mathieu Lacombe, s'est rendu à Paris et à Bruxelles du 9 au 15 février 2025 dans le cadre d'une mission qui a permis de consolider les liens culturels avec la France, la Belgique et le Luxembourg, tout en réalisant des avancées importantes pour la découvrabilité, la diversité linguistique des contenus culturels et le développement de marchés en culture.

Rayonnement du Québec dans le domaine de la diversité des expressions culturelles

Lors de son passage à Paris, le ministre a pris la parole à l'UNESCO en ouverture de la 18e session du Comité intergouvernemental de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, devant plus de 400 représentants d'États membres de l'UNESCO et de la société civile. Cet événement a été l'occasion de faire connaître la position du Québec en faveur du renforcement de la diversité des expressions culturelles à l'ère du numérique. Lors d'un entretien avec le sous-directeur général pour la culture de l'UNESCO, M. Ernesto Ottone, le ministre a également réitéré que la mise en œuvre de la Convention dans l'univers numérique constitue une priorité du gouvernement du Québec.

Le ministre Lacombe a de plus participé au Sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle (IA) dont l'objectif était de renforcer l'action internationale en faveur d'une IA au service de l'intérêt général. Il a notamment été question des nombreux enjeux auxquels le milieu culturel fait face et de l'importance d'une collaboration internationale visant à développer des systèmes d'IA qui prennent adéquatement en compte les spécificités linguistiques et culturelles de chacun.

Le ministre a eu des échanges constructifs sur la découvrabilité lors d'entretiens avec des intervenants importants de la Francophonie institutionnelle, soit le délégué général de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie, M. Bruno Fuchs, la PDG de TV5 Monde, Mme Kim Younes et l'administratrice de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Mme Caroline St-Hilaire.

Dévoilement de la Stratégie France-Québec 2025-2030

La mission a permis de réaffirmer la collaboration du Québec et de la France en matière de découvrabilité des contenus culturels. Le ministre Lacombe et la ministre de la Culture de France, Mme Rachida Dati, ont dévoilé la Stratégie France-Québec 2025-2030 pour la diversité des contenus culturels dans l'environnement numérique. Le lancement de cette stratégie permettra aux deux gouvernements de poursuivre leurs efforts communs afin de :

développer les connaissances et les compétences des acteurs du milieu;

favoriser l'émergence et le rayonnement des contenus culturels francophones;

mobiliser les acteurs internationaux sur l'importance de la découvrabilité et de la diversité des contenus cultuels en ligne.

Renforcement de liens culturels avec la Belgique et le Luxembourg

À Bruxelles, le ministre a fait la promotion des priorités du Québec en matière de découvrabilité et a réalisé des avancées en faveur du développement des marchés en culture. Notons, entre autres, ses échanges constructifs avec les hautes autorités politiques du territoire en matière de culture, dont la ministre-présidente de la Fédération Wallonie-Bruxelles et ministre responsable de la Culture, Mme Elisabeth Degryse, la ministre de la Culture de la Flandre, Mme Caroline Gennez, et le ministre de la Culture du Luxembourg, M. Éric Thill. Le ministre Lacombe a pu également aller à la rencontre d'acteurs influents des domaines culturels et médiatiques en Belgique, de la Francophonie et des institutions européennes, notamment lors d'interventions devant le Cercle francophone des affaires européennes ainsi qu'auprès du Groupe des ambassadeurs francophones de Bruxelles.

Citation

« La France, la Belgique et le Luxembourg sont des partenaires précieux du Québec en matière de francophonie et de découvrabilité. Nous avons besoin de rallier nos partenaires pour que les contenus culturels francophones ou dans d'autres langues locales puissent rayonner, à leur juste valeur, dans l'environnement numérique. À ce chapitre, je suis très satisfait des rencontres que j'ai eues au cours des derniers jours, car elles me montrent que le Québec a une voix forte sur la scène internationale et qu'il n'est pas seul à se mobiliser dans ce combat. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Faits saillants

La découvrabilité d'un contenu dans l'environnement numérique fait référence à sa disponibilité en ligne et à sa capacité à être repéré parmi un vaste ensemble d'autres contenus, notamment par une personne qui n'en faisait pas précisément la recherche. Le gouvernement du Québec, en collaboration avec l'OIF, accueillera la 5 e Conférence des ministres de la Culture de la Francophonie du 22 au 24 mai 2025 dans la ville de Québec, berceau de la francophonie en Amérique du Nord. Le ministère de la Culture et des Communications du Québec et le ministère de la Culture de France : ont publié en novembre 2020 la Stratégie commune de la Mission franco-québécoise sur la découvrabilité en ligne des contenus culturels francophones qui est arrivée à terme. travaillent conjointement, conformément aux engagements de la 21 e Rencontre alternée des premiers ministres en avril 2024, à renforcer la création, la production, la diffusion, la valorisation et la découvrabilité des contenus de langue française, en plus de fédérer les États et gouvernements francophones autour de ce sujet; assurent les travaux du groupe de travail conjoint Québec- France portant sur la diversité linguistique des contenus culturels à l'ère du numérique. L'examen des recommandations du Groupe de réflexion sur la diversité des expressions culturelles dans l'environnement numérique de l'UNESCO, dont le Québec a coorganisé avec le Canada les premiers travaux à Québec en mai 2024, figurait à l'ordre du jour de la 18 e Comité intergouvernemental de la Convention de 2005.



Liens connexes

Suivez le Ministère dans les médias sociaux @MCCQuebec.

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected]; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]