Mise en valeur du Quartier chinois : la Ville de Montréal acquiert un terrain pour y développer du logement social

MONTRÉAL, le 14 août 2024 /CNW/ - Travaillant à la protection et à la mise en valeur du Quartier chinois, la Ville de Montréal annonce l'acquisition d'un terrain d'une superficie de 263 m² situé au 1100-1102 rue Clark au coût de 1,98M $ La Ville étant également propriétaire des deux lots adjacents, soit les 1092-1098 et 1104-1106 rue Clark, cette acquisition est particulièrement stratégique et permettra la réalisation d'un projet structurant de 45 à 60 logements.

La Ville entend procéder, au moment opportun, à la revente des lots dont elle est propriétaire, à un partenaire qui s'engagera à développer un projet d'habitation hors marché sur le site. L'objectif est de soutenir la vitalité du secteur et de l'îlot Clark en travaillant avec des partenaires prêts à y faire du logement tout en s'assurant de conserver le patrimoine de ce quartier emblématique de la métropole. Cette acquisition représente une nouvelle opportunité de loger des familles ou des personnes en situation de vulnérabilité. Cette stratégie vise aussi à donner un coup de pouce aux organismes d'habitation, en leur permettant d'acquérir un terrain à bon prix.

« L'acquisition de cette propriété est une preuve supplémentaire de notre engagement en matière d'habitation. C'est une nouvelle opportunité qui se crée de nous rapprocher de notre cible de 20% de logements hors marché d'ici 2050 ans. C'est en étant proactifs et agiles que nous pourrons permettre à toutes les Montréalaises et tous les Montréalais d'avoir un toit durable et abordable, et ce, peu importe leur âge et leurs revenus. Chaque nouveau projet est une étape de plus pour traverser la crise du logement », a affirmé le vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal, responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière, de l'évaluation foncière et des affaires juridiques, Benoit Dorais.

« Aujourd'hui, nous posons un jalon important et attendu par le milieu afin de permettre le développement d'un projet sur ce terrain situé en plein centre du Quartier chinois. Ce quartier, il est au cœur de l'identité montréalaise et il représente un pilier de la vie communautaire, sociale et culturelle du centre-ville. Nous nous engageons à poursuivre notre travail de collaboration avec la communauté pour protéger et mettre en valeur ce secteur qui nous est cher. Il s'agit là d'une priorité de notre administration », a déclaré le responsable de l'urbanisme, de l'OCPM et de l'itinérance au sein du comité exécutif, Robert Beaudry.

« Dans le contexte actuel de la crise du logement et après des années de mobilisation, la Table ronde du Quartier chinois se réjouit de travailler avec la Ville de Montréal pour lancer le développement de logements sociaux sur la rue Clark, une rue historique gravement négligée. Nous espérons que de nouvelles familles, des jeunes et des travailleur(-euse)s qui peuvent contribuer à la vitalité et au patrimoine vivant du Quartier chinois pourront bientôt s'y installer! La communauté se réjouit déjà! », s'exclame Mme Leslie Cheung, présidente de la Table ronde du Quartier chinois de Montréal.

Revitalisation du Quartier chinois

Cette acquisition s'inscrit dans le cadre du Plan d'action 2021-2026 pour le développement du Quartier chinois qui permet le développement de gestes concrets pour la protection patrimoniale du quartier, la qualité de vie, le dynamisme commercial et la concertation du milieu.

Depuis le début de 2024, la Ville a investi plus de 450 000 $ pour soutenir des projets misant autant sur le rayonnement et l'effervescence du quartier, que sur l'action communautaire et la bonification de la propreté du secteur. À cela s'ajoute un financement de quelque 120 000 $ de la part de l'Arrondissement de Ville-Marie pour contribuer à la revitalisation du secteur en facilitant des projets à fort impact social et environnemental.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Simon Charron, Attaché de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif de Montréal, 438 864 4368; Renseignements : Direction des Affaires publiques et du Protocole, Ville de Montréal, [email protected]