OTTAWA, ON, le 1er déc. 2022 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) explore de nouvelles possibilités pour moderniser ses activités, toujours à la recherche de bons partenariats et de solutions technologiques novatrices qui pourraient faciliter le commerce tout en assurant la sécurité de notre frontière.

L'ASFC et United Parcel Service Canada Ltd (UPS Canada) ont conclu une validation de principe du préfiltrage virtuel du fret, qui s'est déroulée de mai à novembre 2022, et qui a permis d'améliorer la façon dont les marchandises sont évaluées en fonction des risques avant leur arrivée au Canada.

Pour la validation du principe, UPS Canada a fourni à l'ASFC des images à rayons X préalables pour un certain nombre d'expéditions en provenance d'Europe. Les agents des services frontaliers ont ainsi pu accéder plus rapidement à des informations supplémentaires pour faciliter la prise de décision concernant les expéditions avant leur arrivée au Canada.

Les leçons en matière de procédures et d'opérations tirées de cette validation de principe seront précieuses pour élaborer de futures initiatives de modernisation du commerce et des échanges et améliorer les processus frontaliers.

Citations

« Cette validation de principe est un exemple de l'engagement de l'ASFC à moderniser ses processus opérationnels en utilisant les données et l'information électronique pour faciliter le commerce légitime, tout en protégeant la sûreté et la sécurité des Canadiens. Cette initiative représente la valeur et l'importance d'une solide collaboration avec l'industrie. »

- Fred Gaspar, vice-président de la Direction générale du secteur commercial et des échanges commerciaux, ASFC

« UPS Canada est ravi de son partenariat avec l'ASFC dans le cadre de cette validation de principe novatrice. Alors que la complexité des chaînes d'approvisionnement augmente constamment, les occasions d'explorer de nouvelles façons de tirer parti de la technologie pour faciliter les échanges commerciaux légitimes sont cruciales. Ce projet illustre bien la valeur de la collaboration entre les secteurs public et privé pour cerner des efficacités potentielles au processus de commerce transfrontalier pour les Canadiens. »

- Tammy Bilodeau, vice-présidente au Courtage en douane et à la conformité douanière chez UPS Canada.

Faits en bref

Les agents des services frontaliers sont hautement qualifiés dans les techniques d'examen et d'enquête pour détecter et intercepter les marchandises interdites entrant au Canada . À l'aide des renseignements, de leur expérience, des outils de détection et des indicateurs de risque, les agents peuvent décider de renvoyer des marchandises pour un examen plus approfondi.

