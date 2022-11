Mise à jour du Programme de soutien aux festivals et événements culturels, pour plus de diversité et d'inclusion

MONTRÉAL, le 8 nov. 2022 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal lance un programme mis à jour de soutien aux festivals et événements culturels. Ce programme incarne les objectifs de Montréal 2030. Il favorise plus de diversité et d'inclusion et encourage l'adoption de pratiques écoresponsables. Il permettra également à un plus grand nombre de projets de se qualifier, tout en offrant un accompagnement plus soutenu aux organismes.

Ce programme se compose de trois volets. Le volet I reprend les principes du précédent PSFEC et s'adresse aux organismes professionnels dont la mission est culturelle et vise le développement d'une pratique artistique à travers la mise en œuvre d'un festival. Le volet II s'adresse à des organismes culturels ou communautaires qui mettent en place des festivals et des événements avec une programmation artistique axée sur la diversité montréalaise et qui favorise le dialogue, le maillage et la découverte. Le tout nouveau volet III vise à supporter des événements d'ampleur métropolitaine, festifs et qui suscitent la participation d'un grand nombre de citoyennes et de citoyens.

« Les événements culturels, tels que les festivals, positionnent et renforcent le statut de Montréal comme ville favorisant l'accès à la culture pour celles et ceux qui l'habitent ou la visitent. Ce soutien aux organismes permettra d'offrir à la population montréalaise une animation culturelle riche, variée et inclusive dans tous les quartiers », a souligné la responsable de la culture et du patrimoine au comité exécutif, Ericka Alneus.

En 2022, plus de 85 festivals et événements culturels ont été soutenus par la Ville de Montréal, pour un montant de plus de 1,8 M$. En ajoutant les contributions du Fonds des festivals et événements majeurs, du Marchés et vitrines culturels et créatifs et ce programme de soutien, la Ville de Montréal a soutenu au total quelque 125 projets en 2022, pour un montant de 7,75 M$.

Les organismes peuvent soumettre leur projet du 8 novembre 2022 au 13 janvier 2023. Des séances d'information seront organisées en novembre 2022.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

