Mise à jour #6 : Déclaration de l'administratrice en chef de la santé publique au sujet du nouveau coronavirus 2019 et de la levée de la quarantaine pour certains individus

OTTAWA, le 26 févr. 2020 /CNW/ - Comme suite à ma déclaration précédente et en tant qu'administratrice en chef de la santé publique, j'ai évalué des individus en quarantaine au centre NAV en vertu du décret d'urgence sous la Loi sur la quarantaine et déterminé qu'ils ne posent aucun risque de préjudice grave pour la santé publique.

J'ai levé la quarantaine pour 15 membres de l'équipage qui accompagnaient les voyageurs sur le troisième vol nolisé canadien du Japon en direction pour la BFC Trenton, au centre NAV à Cornwall, en Ontario. Lors de mon évaluation, j'ai tenu compte du fait qu'ils avaient suivi les protocoles de prévention et de contrôle d'infections, ce qui comprend le port d'équipement de protection, et qu'ils ont évité tout contact non protégé avec les passagers ou les personnes susceptibles d'infection du coronavirus. À la suite de cet examen, j'ai déterminé qu'il n'était plus nécessaire de les garder en quarantaine.

