GATINEAU, QC, le 17 juill. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada continue de prendre des mesures immédiates, importantes et décisives pour s'assurer de répondre aux besoins de tous les Canadiens pendant la pandémie de COVID-19. Le mois dernier, nous avons annoncé une série de mesures visant à aider les Canadiens en situation de handicap à surmonter les défis que représente la pandémie, dont le versement d'un paiement unique, non imposable et non déclarable de 600 $ pour les aider à faire face aux dépenses additionnelles engagées pendant la pandémie.

Ces dépenses additionnelles pourraient inclure le paiement de coûts plus élevés pour l'équipement de protection individuelle, les dépenses supplémentaires liées à l'embauche de travailleurs de soutien personnel et l'accès à d'autres mesures de soutien pour les personnes en situation de handicap, le paiement de coûts additionnels pour les fournitures médicales et les médicaments, l'augmentation des coûts d'Internet associés à l'éloignement physique et l'utilisation accrue des taxis et services de livraison à domicile pour obtenir des produits alimentaires et des ordonnances.

Aujourd'hui, l'honorable Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, a annoncé que le gouvernement du Canada a l'intention de proposer une mesure législative qui visera à augmenter le nombre de personnes admissibles à cette prestation et à élargir le versement du paiement unique à environ 1,7 million de Canadiens en situation de handicap, bénéficiaires de l'une des prestations ou l'un des programmes suivants :

Certificat pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées émis par l'Agence du revenu du Canada ;

; Prestations d'invalidité du Régime de pensions du Canada ou le programme de Prestations d'invalidité du Régime des rentes du Québec;

ou le programme de Prestations d'invalidité du Régime des rentes du Québec; Prestations d'invalidité fournies par Anciens Combattants Canada.

Le gouvernement a partagé des propositions législatives qui faciliteraient ces paiements. Si adoptées, le paiement serait versé automatiquement aux Canadiens admissibles.

De plus, les Canadiens en situation de handicap qui ont droit au crédit d'impôt pour personnes handicapées, mais qui n'en ont pas encore fait la demande disposeront d'un délai de 60 jours pour le faire, une fois que le projet de loi reçoit la sanction royale.

Les aînés qui ont droit au paiement unique pour personnes en situation de handicap recevraient un total de 600 $ en paiements spéciaux. Le paiement unique aux personnes en situation de handicap serait ajusté afin de fournir un complément aux aînés admissibles, notamment :

300 $ pour les Canadiens qui sont admissibles à la pension de la Sécurité de la vieillesse et qui ont reçu le paiement unique de 300 $ pour les aînés; ou

100 $ pour les Canadiens qui ont droit à la pension de la Sécurité de la vieillesse et au Supplément de revenu garanti ou l'Allocation de revenu garanti et qui reçoivent le paiement unique de 500 $ pour aînés.

Le gouvernement est déterminé à faire en sorte que les mesures d'intervention et de rétablissement soient inclusives pour les personnes en situation de handicap durant la crise, et remercie les membres du Groupe consultatif sur la COVID-19 en matière des personnes en situation de handicap pour leur travail acharné et leurs précieuses contributions au cours des derniers mois.

Citation

« Nous sommes conscients que la pandémie touche les Canadiens en situation de handicap de façon disproportionnée. Ceci s'illustre par l'augmentation des coûts pour la nourriture, le transport, les médicaments, les équipements de protection personnelle, l'accès aux travailleurs de soutien personnel et les autres mesures de soutien pour les personnes en situation de handicap. Au cours de cette pandémie, nous avons travaillé étroitement avec les personnes en situation de handicap, leur communauté et les organisations, incluant le Groupe consultatif sur la COVID-19 en matière des personnes en situation de handicap. Nous continuerons de travailler sans relâche pour accroitre l'accessibilité et supprimer les barrières, et nous restons déterminés à faire en sorte que les mesures d'intervention et de rétablissement durant cette crise soient inclusives. »

- L'honorable Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées

Faits en bref

Selon l'Enquête canadienne sur l'incapacité de 2017, 22 pour cent des Canadiens de 15 ans et plus s'identifient comme des personnes en situation de handicap. Ce taux augmente avec l'âge, soit à 37,8 pour cent pour les Canadiens de plus de 65 ans et à 47,4 pour cent pour ceux de plus de 75 ans.

Parmi les Canadiens en âge de travailler ayant une invalidité, plus de 1,5 million (41 pour cent) sont sans emploi ou à l'écart du marché du travail, et ce taux augmente à plus de 60 pour cent chez les personnes ayant une invalidité grave.

Le gouvernement du Canada est déterminé à soutenir les personnes en situation de handicap, conformément aux principes et aux objectifs de la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies et de la Loi canadienne sur l'accessibilité , qui a reçu la sanction royale le 21 juin 2019 et est entrée en vigueur le 11 juillet 2019.

est déterminé à soutenir les personnes en situation de handicap, conformément aux principes et aux objectifs de la des Nations Unies et de la , qui a reçu la sanction royale le 21 juin 2019 et est entrée en vigueur le 11 juillet 2019. Le Groupe consultatif sur la COVID-19 en matière des personnes en situation de handicap conseille la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées sur les expériences vécues par les Canadiens ayant un handicap pendant la pandémie, ainsi que sur les problèmes propres à ces personnes, sur les lacunes systémiques et les réponses possibles à ces enjeux.

Liens connexes

Propositions législatives

Le premier ministre annonce du soutien pour les Canadiens en situation de handicap afin de répondre aux défis de la COVID-19

Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies

Groupe consultatif sur la COVID-19 en matière des personnes en situation de handicap

Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19

Bâtir un Canada accessible pour les personnes en situation de handicap

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: à l'intention des médias : Marielle Hossack, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Carla Qualtrough, 819-654-5552, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]

Liens connexes

www.hrsdc-rhdsc.gc.ca