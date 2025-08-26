Minéraux critiques et stratégiques - Une nouvelle collaboration économique entre le Québec et l'Allemagne en matière de minéraux critiques et stratégiques

QUÉBEC, le 26 août 2025 /CNW/ - La ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina, se réjouit de la signature de deux ententes conclues entre des sociétés minières établies au Québec et des partenaires stratégiques industriels allemands. Les ententes concernent toutes les deux des projets miniers de minéraux critiques et stratégiques (MCS) québécois.

Une bonne nouvelle pour le Québec

La société Métaux Torngat a signé une entente de financement avec une multinationale allemande concernant son projet minier Strange Lake, un projet de terres rares situé au nord-est de Schefferville. De son côté, Troilus Gold Corp, propriétaire de la mine Troilus, au nord de Chibougamau, a signé un accord pour fournir du concentré de cuivre à un important importateur allemand.

Le Québec et l'Allemagne ont de hautes exigences quant aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance pour leurs projets miniers. Pour cette raison, depuis plusieurs années, le gouvernement du Québec assure une forte présence auprès des autorités gouvernementales et des industriels européens dans le cadre de ses activités de représentation du secteur des MCS québécois.

L'Allemagne s'ajoute aux ententes que la ministre Blanchette Vézina a déjà signées en matière de MCS avec d'autres pays européens, soit la France et les Pays-Bas. La ministre entretient également des discussions avec l'Italie, la Finlande, le Royaume-Uni, le Japon et la Corée du Sud, entre autres.

Citation :

« Je suis très fière de constater que les efforts de représentation du Québec en Europe, et particulièrement en Allemagne, ont porté fruit au bénéfice de notre secteur minier. Nous avons travaillé fort pour créer un contexte favorable au développement des projets de minéraux critiques et stratégiques québécois. La signature d'ententes internationales est une forme de reconnaissance de ce que le Québec peut offrir comme ressources, environnement d'affaires et expertise pour appuyer les transitions énergétique et technologique à l'échelle mondiale. ».

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Ces ententes ont été annoncées dans le cadre de la mission du premier ministre canadien, M. Mark Carney, en Allemagne. Cette nouvelle collaboration économique entre des acteurs québécois et allemands en matière de MCS fait également écho à la mission du premier ministre du Québec, M. François Legault, en Allemagne plus tôt cette année.

Lancé en octobre 2020, le Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques 2020-2025 (PQVMCS) a comme objectif de favoriser le développement et la pérennité des chaînes de valeur de MCS en tirant profit des avantages concurrentiels et du savoir-faire québécois, tout en contribuant aux orientations gouvernementales en ce qui a trait aux transitions énergétique et technologique, et ce, dans une perspective de développement durable, d'acceptabilité sociale, d'économie circulaire et de création de richesse pour les régions, y compris les communautés locales et autochtones.

Dans le cadre du budget 2025-2026, le gouvernement du Québec a annoncé une nouvelle enveloppe de plus de 88 M$ pour la poursuite du PQVMCS pour la période de 2025 à 2030.

