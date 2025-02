MIL Montréal : un nouveau passage à niveau rendra les déplacements actifs plus faciles et plus sécuritaires entre Parc-Extension et Outremont

MONTRÉAL, le 6 févr. 2025 /CNW/ - Le comité exécutif de la Ville de Montréal a approuvé aujourd'hui le projet d'entente conclu avec la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique visant à aménager un nouveau passage à niveau dans le secteur du MIL Montréal, en plus d'autoriser l'octroi du contrat pour les travaux qui y sont reliés.

Reliant les avenues De L'Épée et de la Gare-de-Triage, ce futur passage à niveau facilitera les déplacements actifs entre les arrondissements de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension et d'Outremont et contribuera au désenclavement de ces secteurs. Le projet prévoit notamment des aménagements afin d'assurer l'accessibilité universelle, via l'installation de chicanes amovibles pour vélos de part et d'autre du passage à niveau, ainsi que l'installation de bollards et de panneaux de signalisation.

Le projet d'entente entre la Ville de Montréal et la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, ainsi que le contrat pour l'aménagement du passage à niveau, devront être soumis à l'approbation du conseil municipal. Les travaux du nouveau passage à niveau doivent s'amorcer en mars et se terminer à l'automne prochain.

Rappelons qu'en décembre 2021, la Ville de Montréal avait inauguré un passage à niveau entre l'avenue Ogilvy et la rue De Castelnau Ouest, également dans l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, permettant de désenclaver ce secteur.

Citations

« Le MIL Montréal contribue au redéveloppement d'un large territoire touchant Outremont, mais également des secteurs comme Parc -Extension et Marconi-Alexandra pour améliorer la mobilité, les espaces publics et l'habitation mixte de ces territoires. Le nouveau passage à niveau réalisé grâce à ce projet urbain permettra donc d'améliorer l'accessibilité aux lieux d'emplois, aux commerces, aux équipements publics et institutionnels, mais surtout de rendre ces déplacements plus sécuritaires dans ce secteur jusqu'ici enclavé. »

- Robert Beaudry, élu responsable de l'urbanisme, de l'OCPM et de l'itinérance au comité exécutif.

« La réalisation de cette nouvelle traverse est le résultat d'une longue lutte que nous avons menée avec les citoyens et citoyennes de Parc-Extension pour désenclaver ce quartier. Après le passage à niveau Ogilvy près du métro Parc, ce passage à niveau supplémentaire créera un véritable lien inter-arrondissement entre Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension et Outremont. C'est une grande victoire pour les piétons et les cyclistes qui y vivent ou qui y transiteront quotidiennement. »

- Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

« Ce nouveau passage à niveau constitue une avancée majeure pour la mobilité active à Outremont. Il s'agit d'une mesure additionnelle qui s'inscrit dans le cadre du Plan de mobilité durable de l'Arrondissement. Nous travaillons à désenclaver le quartier tout en améliorant les infrastructures sécuritaires. »

- Laurent Desbois, maire d'Outremont.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Maxime Duchesne, Attaché de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif