Médias communautaires : Engagement renouvelé du gouvernement envers l'accès à une information de qualité sur tout le territoire québécois

QUÉBEC, le 27 nov. 2025 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce le soutien du gouvernement du Québec pour maintenir la diversité des sources d'information. L'aide financière, octroyée dans le cadre du programme Aide au fonctionnement des médias communautaires (PAMEC), contribuera à la santé financière de 150 médias communautaires.

Actifs dans les domaines de la radio, de la télévision et de l'écrit, dans des formats numériques ou traditionnels, les organismes bénéficieront d'une aide financière totalisant 6,9 M$. De cette somme, 300 000 $ sont voués à l'adaptation numérique de 61 médias communautaires afin notamment de les soutenir dans la réflexion et la planification numérique ou d'augmenter le rayonnement en ligne des contenus Web produits par le média.

Citation

« C'est une excellente nouvelle pour les médias communautaires, mais surtout pour les citoyens desservis par ceux-ci. Ce soutien du gouvernement permettra de maintenir l'accès à une information diversifiée et de qualité sur des sujets qui les touchent directement, et ce, partout sur le territoire québécois. Je me réjouis aussi du financement consacré à l'adaptation numérique, qui j'en suis certain, donnera de nouvelles possibilités à ces médias. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Faits saillants

Les médias soutenus ont dû démontrer leur enracinement dans la collectivité, leur vie associative, leur vie démocratique et leur autonomie.





Le programme d'Aide au fonctionnement des médias communautaires est basé sur des paramètres de financement clairs, objectifs et équitables.

Lien connexe

