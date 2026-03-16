Mérite municipal - Le Bas-Saint-Laurent à l'honneur au Mérite municipal; votez pour votre coup de cœur!

QUÉBEC, le 16 mars 2026 /CNW/ - Jusqu'au 31 mars, les Québécoises et Québécois de toutes les régions sont invités à choisir leur coup de cœur parmi les 24 finalistes du Mérite municipal, dont deux proviennent de la région du Bas-Saint-Laurent.

Finalistes de la région du Bas-Saint-Laurent

De l'érosion à la résilience : adaptation durable du littoral du noyau villageois, Sainte-Flavie - Catégorie Municipalité et développement durable La réalisation du projet de recharge de plage de Sainte-Flavie a permis de protéger 1,6 km de littoral contre l'érosion et les submersions marines, tout en assurant la sécurité des résidences et des infrastructures de même que l'accès récréatif au fleuve pour les 30 prochaines années. Grâce à la participation citoyenne et à des mesures écologiques intégrées, ce projet renforce la résilience climatique de la communauté, soutient l'économie locale et préserve les écosystèmes marins.

Mathieu Landry, Sainte-Hélène-de-Kamouraska - Catégorie Relève municipale Mathieu Landry, d'abord embauché au service de la Municipalité à titre de journalier, est devenu, six mois plus tard, directeur des travaux publics. Il optimise les opérations municipales avec rigueur, écoute et efficacité. Très présent sur le terrain, il concrétise des projets variés tout en alliant compétence technique, créativité et engagement, inspirant ses collègues autant que les citoyennes et citoyens.



Rappelons que le Mérite municipal souligne l'apport important des municipalités, groupes, personnes et organismes qui, par leur dynamisme et leur engagement, ont contribué au développement de leur communauté. Décernés tous les deux ans, ces prix permettent de mettre en lumière des projets mobilisateurs et novateurs, sources d'inspiration pour tout le Québec.

Apprenez-en plus sur les autres finalistes et votez pour votre coup de cœur!

Faits saillants :

Les lauréates et lauréats du Mérite municipal seront dévoilés lors d'une cérémonie qui aura lieu à l'Assemblée nationale, le 23 avril prochain.

Les prix seront décernés dans les catégories Aménagement du territoire et urbanisme, Implication bénévole municipale, Municipalité et développement durable et Relève municipale.

La sélection des candidatures lauréates est réalisée par des jurys formés de représentantes et représentants du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, d'autres ministères et organismes, d'associations municipales et de partenaires du milieu municipal.

Créé en 1990, le Mérite municipal a récompensé jusqu'à aujourd'hui plus de 170 lauréates et lauréats.

Liens connexes :

Pour en savoir davantage au sujet du Mérite municipal 2026, visitez la section Mérite municipal de Québec.ca.

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SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

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