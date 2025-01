Menaces d'imposition de tarifs douaniers des États-Unis - LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE À DAVOS POUR DIVERSIFIER LES EXPORTATIONS DU QUÉBEC

QUÉBEC, le 29 janv. 2025 /CNW/ - La ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Mme Christine Fréchette, dresse un bilan positif des missions qu'elle a menées la semaine dernière à Davos, en Suisse, à l'occasion du Forum économique mondial, et à Munich, en Allemagne.

Dans le contexte actuel, où le président des États-Unis menace d'imposer des tarifs douaniers de 25 % sur toutes les exportations canadiennes, il importe de renforcer et de diversifier nos liens économiques à l'international. Les missions ont été l'occasion pour la ministre Fréchette de rencontrer des représentants politiques, dont M. Tobias Gotthardt, secrétaire d'État au ministère de l'Économie, du Développement régional et de l'Énergie de la Bavière, et M. Ville Tavio, ministre du Commerce extérieur et du Développement de la Finlande. Elle a également rencontré divers partenaires commerciaux actuels et potentiels des domaines de l'aéronautique, de l'énergie, de la filière batterie et de l'intelligence artificielle.

De plus, la ministre a participé à une table ronde avec une dizaine d'entreprises québécoises basées en Allemagne ainsi qu'avec des entreprises allemandes souhaitant s'installer au Québec, le tout dans le but de renforcer les liens économiques entre les deux nations.

Les discussions ont tourné autour des forces du Québec, telles que sa main-d'œuvre qualifiée, son savoir-faire reconnu, ses minéraux critiques et stratégiques ainsi que son électricité propre. La ministre Fréchette en a aussi profité pour promouvoir le Québec en tant que partenaire de choix où s'implanter, avec son emplacement stratégique, son énergie propre et abordable, son environnement d'affaires stable et dynamique, ses ressources naturelles incomparables et sa culture d'innovation de même que sa créativité.

Citations :

« Aujourd'hui plus que jamais, on doit considérer tous les marchés étrangers et optimiser l'utilisation de nos accords commerciaux, notamment avec l'Europe. Ces missions à Munich et à Davos étaient d'une importance stratégique pour entamer et poursuivre les discussions avec des partenaires actuels ou potentiels ainsi qu'avec des intervenants politiques. Le message que j'ai porté est que le Québec est un partenaire d'affaires de premier plan pour réaliser des projets d'envergure. Ces missions ont aussi été l'occasion de soutenir les entreprises québécoises établies en Europe. Elles sont de formidables ambassadrices pour le Québec. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

« Les missions comme celles-ci sont bénéfiques pour notre position à l'international et notre croissance économique. La présence du Québec à Davos illustre notre volonté de participer aux grandes discussions sur l'innovation, la transition énergétique et la prospérité économique. La visite de la ministre Fréchette à Munich place l'Europe comme un partenaire majeur dans notre démarche pour diversifier nos marchés d'exportation. Notre vaste réseau de représentation est là pour accompagner les entreprises québécoises à l'étranger. À cet égard, je salue l'excellent travail de la Délégation générale du Québec à Munich. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

« Les missions économiques comme celles que nous avons effectuées à Munich et à Davos lors du Forum économique mondial sont des tribunes incontournables afin de promouvoir le Québec et de renforcer nos relations avec nos partenaires économiques internationaux. Les échanges qui s'y tiennent permettent d'établir un cadre propice pour l'attraction d'investissements et ouvrent la porte aux exportations, en plus de rappeler aux entreprises l'importance de diversifier leurs marchés dans un contexte économique mondial en constante évolution. »

Hubert Bolduc, président d'Investissement Québec International

Faits saillants :

Le Forum économique mondial de Davos (site en anglais) réunit annuellement des dirigeants de partout autour des principaux défis mondiaux et régionaux à relever.

(site en anglais) réunit annuellement des dirigeants de partout autour des principaux défis mondiaux et régionaux à relever. Le Québec possède 37 représentations internationales réparties dans une vingtaine de pays, ce qui en fait l'un des États fédérés les plus présents dans le monde.

