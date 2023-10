Meilleure gestion des chantiers - Les resserrements réglementaires mis en place par la Ville de Montréal donnent des résultats

MONTRÉAL, le 27 oct. 2023 /CNW/ - Sept mois après la tenue du Sommet sur les chantiers, le 30 mars, la Ville de Montréal confirme que les resserrements réglementaires mis en place portent fruit et améliorent la gestion des travaux sur son territoire. Rappelons que depuis le 24 juin, 3 nouvelles clauses ont été ajoutées aux permis temporaires d'occupation du domaine public, qui interdisent la signalisation plus de 24 h avant le début réel des travaux, forcent le retrait de la signalisation 24 h après la fin des travaux et prévoient la démobilisation des chantiers inactifs pendant plus de 5 jours, sans motifs valables.

Pour faire respecter ces nouvelles dispositions, la Ville de Montréal a bonifié les effectifs de son Escouade mobilité, qui a intensifié ses inspections sur les chantiers. La Ville de Montréal constate une hausse de la conformité des chantiers et une adhésion du milieu à ces resserrements.

624 inspections ont été réalisées spécifiquement en lien avec ces 3 nouvelles clauses et 89 % des chantiers étaient conformes. Parallèlement, 90 constats ont été émis aux chantiers qui ne respectaient pas ces nouveaux resserrements réglementaires.

Entre le 1 er janvier et le 17 octobre 2023, l'Escouade mobilité a réalisé plus de 300 inspections de chantiers supplémentaires par rapport à 2022. Néanmoins, le nombre de chantiers non conformes a chuté de 20 %, confirmant une hausse considérable du respect de la réglementation en vigueur.

Avec la collaboration du ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD), la Ville de Montréal appliquera, dès 2024, de nouveaux devis techniques aux chantiers de la Ville, lui permettant de remplacer l'utilisation des gros cônes oranges (TRV7) par de plus petits bollards. Afin d'accélérer cette transition, la Ville de Montréal, avec la collaboration des entrepreneurs, a déjà appliqué ces nouvelles mesures de signalisation sur les grands chantiers de la rue Sainte-Catherine Ouest et du SRB Pie-IX, ainsi que pour les aires des travaux de la rue Saint-Antoine et de l'avenue Viger.

En début d'année 2024, la Ville de Montréal apportera des modifications aux règlements d'occupation temporaire du domaine public afin d'harmoniser certaines dispositions, incluant une hausse du montant des amendes. Chaque arrondissement sera appelé à adopter ces modifications.

Afin d'augmenter l'efficacité de la planification et de la coordination des chantiers, la Ville de Montréal continuera de travailler avec tous les donneurs d'ouvrage afin d'inclure leurs chantiers dans la plateforme de planification AGIR.

« Nous sommes satisfaits des résultats préliminaires des resserrements réglementaires que nous avons mis en place et nous allons rester pleinement mobilisés, avec l'ensemble des partenaires, pour minimiser les impacts des chantiers sur le réseau et dans le quotidien de la population. Il a toujours été clair que le Sommet sur les chantiers devait servir à implanter des solutions concrètes et efficaces pour réduire les entraves et faire respecter la réglementation. L'amélioration de la gestion des chantiers est un effort continu qui se poursuivra, mais nous voyons des résultats encourageants et nous comptons sur tout le monde pour continuer dans cette direction. La Ville de Montréal prend son rôle de mobilisation très au sérieux et nous allons continuer de suivre de près les résultats de ces resserrements réglementaires », a expliqué la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Nous constatons une amélioration au centre-ville, particulièrement dans le cadre de la deuxième phase du chantier Sainte-Catherine où les actions prises par la Ville de Montréal ont amélioré la gestion des travaux, notamment en matière de signalisation et d'habillage. Certes, il reste encore beaucoup de travail à faire, mais ces résultats préliminaires sont encourageants », a ajouté le directeur général de la Société de développement commercial de Montréal Centre-Ville, Glenn Castanheira.

Cette adhésion au resserrement réglementaire est saluée par la Ville de Montréal, qui rappelle que tout le monde doit contribuer à assurer la sécurité des déplacements de tous les usagers et à minimiser l'impact des chantiers sur le réseau routier. À cet effet, la Ville rappelle qu'elle a mis sur pied un comité de suivi des mesures identifiées lors du Sommet, qui s'assure que tous les acteurs concernés par les chantiers soient engagés à améliorer la gestion des chantiers et à réduire les entraves sur le réseau montréalais.

