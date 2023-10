TORONTO, le 26 oct. 2023 /CNW/ - Le Dr Raza Bokhari, président-directeur du conseil et chef de la direction de Medicus Pharma Ltd. (« Medicus » ou « la société ») (TSXV : MDCX) et son équipe se sont joints à Dani Lipkin, directeur général, Secteur de l'innovation globale, Bourse de Toronto (« TSX »), pour ouvrir les marchés et souligner l'inscription de Medicus à la Bourse de croissance TSX.

Medicus Pharma ouvre les marchés, jeudi 26 octobre 2023

Medicus Pharma Ltd. (TSXV : MDCX) est une société de portefeuille de recherche clinique axée sur les investissements dans les nouvelles sciences de la vie et les sociétés biotechnologiques, ainsi que sur l'accélération du développement de ce créneau.

Publicité commanditée par CNW. Pour plus d'informations, visitez www.newswire.ca.

SOURCE TSX Venture Exchange

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS: Carolyn Bonner, [email protected]