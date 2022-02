RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 21 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les gouvernements du Canada et du Québec accordent des aides financières totalisant 22,8 millions de dollars à l'OBNL les Halles d'innovation et de formation avancée (HIFA) pour la construction d'un centre d'innovation spécialisé en emballage de nouvelle génération et en intelligence manufacturière. Ce centre d'excellence permettra notamment aux PME du secteur manufacturier d'accélérer leur transformation numérique et aux PME du secteur agroalimentaire de contribuer à réduire le gaspillage alimentaire.

La ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), l'honorable Pascale St-Onge, le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, M. Pierre Fitzgibbon, et la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Ce projet d'investissement, évalué à près de 35 millions de dollars, contribuera à rehausser l'expertise et la performance des PME en matière d'emballage innovant, de systèmes d'emballages intelligents et de chaînes de production. L'implantation d'un tel centre permettra aux entreprises d'avoir accès à des espaces d'innovation et à des équipements à la fine pointe pour faire évoluer des technologies vertes et prometteuses afin d'augmenter leur compétitivité. La fibre de bois et les bioplastiques sont les deux ressources qui seront utilisées à court terme pour créer ces nouveaux types d'emballages.

Dans le cadre de ce projet, le gouvernement du Canada accorde une contribution non remboursable de 9,4 millions de dollars consentie en vertu du Fonds pour l'emploi et la croissance, un programme fédéral administré par DEC au Québec. Pour sa part, le gouvernement du Québec accorde 13,4 millions de dollars, soit une aide financière non remboursable de 12,9 millions de dollars du ministère de l'Économie et de l'Innovation et un montant de 500 000 $ du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, issu du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité (FRR).

Citations :

« Notre gouvernement a pris des mesures pour aider nos entreprises en misant sur l'innovation, les nouvelles technologies et le virage vert. En appuyant les Halles d'Innovation et de Formation Avancée, c'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui. Nous soutenons un organisme qui jouera un rôle d'accompagnement technique et spécialisé auprès des PME. La construction de ce nouveau centre d'excellence sera un élément clé pour le déploiement de l'économie verte au Bas-Saint-Laurent, mais aussi pour l'ensemble du Québec. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Le développement de nos régions et l'appui à l'investissement en innovation sont des priorités de notre gouvernement et de mon ministère. C'est en misant sur des projets innovants comme celui de l'organisme HIFA qu'on va attirer et retenir des travailleurs qualifiés dans le Bas-St-Laurent. Des champions industriels comme Premier Tech et Cascades travaillent pour mettre sur pied un projet qui va faire augmenter la productivité tout en réduisant les déchets. C'est exactement le genre de projets qu'on veut appuyer partout au Québec. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

« Quelle fierté de voir le centre d'innovation HIFA s'établir dans la région du Bas-Saint-Laurent! Il offrira aux entreprises manufacturières un espace d'expérimentation afin de trouver des solutions aux enjeux technologiques et logistiques qu'elles rencontrent. Je suis convaincue qu'en plus de développer des expertises et de nouveaux savoirs en matière d'intelligence manufacturière, il viendra favoriser l'éclosion d'un écosystème industriel solide dans notre région. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« L'apport de partenaires stratégiques est essentiel à la réussite de ce projet. Nous pouvons compter sur le Centre québécois en recherche et développement de l'aluminium, l'Université du Québec à Rimouski, le Centre d'entrepreneuriat et d'essaimage de l'Université du Québec à Chicoutimi, et les entreprises Premier Tech et Cascades/Norampac. C'est grâce à cet esprit de collaboration que nous arriverons à relever les défis de la transformation numérique des entreprises manufacturières, bien au-delà de la région. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Je suis très heureux que le centre d'excellence HIFA s'implante à Rivière-du-Loup. Avec sa mission axée sur la transformation numérique et les emballages de l'avenir, cette nouvelle infrastructure viendra aider les entreprises manufacturières à relever les défis auxquels elles font face pour être plus efficaces et écologiques. Nous sommes fiers de voir la région devenir un leader dans ce domaine. »

Denis Tardif, député de Rivière-du-Loup-Témiscouata

Faits saillants :

La contribution de DEC s'inscrit dans une série d'annonces de financement qui auront lieu au cours des prochaines semaines et qui totalisent près de 40 millions de dollars accordés pour la réalisation de plus de 20 projets d'entreprises et d'organismes innovants qui contribueront à l'économie de demain.

DEC est l'acteur fédéral clé au Québec pour promouvoir le développement économique des régions et des petites et moyennes entreprises (PME).

Le Fonds pour l'emploi et la croissance offre du financement aux entreprises et aux organisations pour les aider à créer des emplois et à préparer les économies locales à une croissance à long terme.

Le 25 novembre 2021, le gouvernement du Québec a prévu 90 millions de dollars pour soutenir, d'ici 2026, les projets d'innovation sur le territoire québécois.

Le volet 1 - Soutien au rayonnement des régions du FRR contribue à réaliser des projets de développement porteurs pour les régions, et ce, en fonction de leurs priorités respectives.

La contribution financière du gouvernement du Canada permettra d'appuyer la construction du bâtiment. L'aide financière accordée par le gouvernement du Québec servira pour sa part à soutenir le projet d'infrastructures, de même que le fonctionnement de l'organisme.

DEC sur les réseaux sociaux :

Twitter : https://twitter.com/DevEconCan

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/dec-ced

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCuGx3HuidfI7gTHobNrctJA

Ministère de l'Économie et de l'Innovation sur les réseaux sociaux :

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Sources : Ariane Joazard-Bélizaire, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Mathieu St-Amand, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, Tél. : 418-691-5650; Bénédicte Trottier-Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Tél. : 418-691-2050; Amélie Dionne, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Tél. : 418-860-8486; Information : Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, Tél. : 514-283-7443, Courriel : [email protected]; Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie et de l'Innovation, Tél. : 418-691-5698, poste 4868, Cell. : 418-559-0710