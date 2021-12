Lancement aujourd'hui d'un partenariat pluriannuel entre Aéroplan et Uber Canada

Les membres Aéroplan peuvent désormais accumuler des points avec Uber et Uber Eats

Points-bonis supplémentaires pour les nouveaux clients Uber

MONTRÉAL, le 15 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Aéroplan est heureux d'annoncer un partenariat de fidélité élargi avec Uber Canada, qui permet aux membres Aéroplan au Canada d'accumuler des points sur les commandes Uber Eats et les courses Uber lorsqu'ils lient leurs comptes.

Dès aujourd'hui, les membres Aéroplan au Canada peuvent obtenir ce qui suit en liant leurs comptes Aéroplan et Uber :

1 point Aéroplan pour chaque dollar dépensé pour des commandes éligibles de plus de 25 $ avec Uber Eats au Canada.

1 point Aéroplan pour chaque dollar dépensé pour des courses Uber à l'aéroport (tous les types de courses, dont UberX) et des courses haut de gamme Uber (UberXL, Uber Comfort , Uber Black , Uber Select, etc.) au Canada et aux États-Unis.

, , Uber Select, etc.) au Canada et aux États-Unis. 2 points Aéroplan pour chaque dollar dépensé pour des courses haut de gamme Uber à l'aéroport au Canada et aux États-Unis.

De plus, chaque fois qu'ils cumulent dix courses Uber au Canada ou aux États-Unis, les membres Aéroplan reçoivent un crédit de vol Air Canada de 20 $ CA.

Ces nouveaux attraits élargissent le partenariat annoncé en septembre, qui permet aux titulaires d'une carte de crédit Aéroplan de profiter de livraisons gratuites illimitées pour les commandes admissibles d'épicerie et de nourriture, ainsi que de réductions sur les courses et d'autres avantages grâce à un abonnement gratuit à l'abonnement Uber Pass.

« Aéroplan est ravie de collaborer avec Uber Canada à la conception d'un programme plus avantageux pour nos membres, a affirmé Scott O'Leary, vice-président - Aéroplan, d'Air Canada. Que vous profitiez d'une soirée à la maison ou d'une sortie en ville, Uber et Aéroplan vous aident à obtenir votre prochaine prime plus rapidement. »

« Notre partenariat élargi est l'expérience gagnante par excellence pour les membres Aéroplan, a déclaré Jonathan Hamel, gestionnaire des affaires publiques pour Uber au Québec. Chaque course ou repas commandé rapproche les membres de leur prochaine aventure. Ces attraits supplémentaires ainsi que les avantages que procure l'abonnement à l'abonnement Uber Pass établissent une nouvelle norme pour les programmes de fidélité. »

Autres privilèges du partenariat :

Les nouveaux utilisateurs d'Uber Eats obtiennent 1 000 points-bonis Aéroplan supplémentaires à leur première commande.

Les nouveaux utilisateurs d'Uber obtiennent 1 000 points Aéroplan supplémentaires à leur première course.

Tous les membres Aéroplan peuvent échanger leurs points contre des cartes-cadeaux Uber et un abonnement à l'abonnement Uber Pass de trois mois dans la eBoutique Aéroplan. Les membres qui ont lié leurs comptes peuvent échanger leurs points contre ces deux produits pour un nombre de points réduit.

trois mois dans la eBoutique Aéroplan. Les membres qui ont lié leurs comptes peuvent échanger leurs points contre ces deux produits pour un nombre de points réduit. Les titulaires d'une carte de crédit Aéroplan obtiennent un abonnement gratuit à Uber Pass de 3, 6 ou 12 mois.

Comment lier vos comptes Aéroplan et Uber :

Ouvrez l'application Uber ou Uber Eats et touchez le menu dans le coin supérieur gauche. Touchez Paramètres, faites défiler vers le bas, puis touchez Aéroplan dans la section des primes. Touchez Lier les comptes et ouvrez ensuite une session dans votre compte Aéroplan. Une fois les comptes liés, vous commencerez à accumuler des points sur les commandes Uber Eats et les courses Uber admissibles.

Comment activer votre abonnement gratuit à Uber Pass :

Ouvrez l'application Uber ou Uber Eats et touchez le menu dans le coin supérieur gauche. Ajoutez une carte de crédit Aéroplan admissible à votre compte Uber. Activez votre abonnement gratuit à Uber Pass et utilisez votre carte de crédit Aéroplan lorsque vous payez pour des achats admissibles (la même que vous avez utilisée pour activer votre abonnement gratuit).

Pour en savoir plus sur le partenariat, visitez le site www.aircanada.com/uber.

