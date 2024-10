BETHESDA, Md., le 9 oct. 2024 /CNW/ - Marriott BonvoyMD, le programme de voyage primé de Marriott International, qui offre le plus grand portefeuille d'enseignes hôtelières du secteur avec plus de 30 marques extraordinaires et plus de 10 000 destinations dans le monde, renforce son partenariat de fidélité avec Aéroplan, meilleur programme de fidélité de voyage du Canada géré par la plus grande société aérienne du pays, Air Canada. Fruit d'une relation de longue date entre deux marques de voyage emblématiques, le partenariat rehaussé offrira aux voyageurs une plus grande valeur et de meilleurs avantages.

Marriott Bonvoy Et Aéroplan Concluent Un Partenariat De Fidélité Élargi Pour Une Équivalence De Statuts Et Un Transfert De Points Bilatéral

Dans le cadre de ce partenariat élargi, les membres Aéroplan 50K, 75K et Super Élite se verront offrir à titre gracieux le statut de membre Gold Elite de Marriott Bonvoy, tandis que les membres Marriott Bonvoy qui détiennent un statut Titanium Elite ou Ambassador Elite recevront le statut Aéroplan 25K, également à titre gracieux. Les membres de ces deux programmes doivent lier leurs comptes Marriott Bonvoy et Aéroplan pour activer le programme d'équivalence de statuts. Par ailleurs, les membres de statut Aéroplan Élite peuvent désormais convertir leurs points Aéroplan en points Marriott Bonvoy à un taux de 1 pour 1, pour disposer de plus de souplesse dans la façon d'utiliser leurs points Aéroplan. Cet avantage s'ajoute à la capacité existante, pour les membres, de convertir leurs points Marriott Bonvoy en points Aéroplan selon un taux de 3 pour 1. Ces nouveaux avantages cumulés procurent aux membres Marriott Bonvoy et Aéroplan davantage d'occasions d'agrémenter leurs expériences globales de voyage et d'art de vivre.

Avec le statut Gold Elite de Marriott Bonvoy, les membres bénéficient d'avantages exclusifs, notamment le départ tardif prioritaire (selon les disponibilités), des surclassements en chambre de catégorie supérieure (selon les disponibilités), mais aussi 25 % de points bonus Marriott Bonvoy sur les séjours admissibles, entre autres avantages variés permettant de rehausser leur expérience. De leur côté, les membres détenant un statut Aéroplan 25K bénéficient de services prioritaires à l'aéroport comprenant, à l'heure actuelle, l'enregistrement et l'embarquement prioritaires, deux bagages enregistrés sans frais, des crédits eSurclassements pour jouir d'un meilleur confort, des places Préférence offertes à titre gracieux, des offres exclusives, et plus encore. (Veuillez noter que les services prioritaires à l'aéroport sont sous réserve de disponibilités et peuvent être modifiés sans préavis par le programme Aéroplan).

« Les membres Marriott Bonvoy adorent découvrir les cultures du monde entier. De concert avec Aéroplan, nous leur facilitons l'accès à des destinations inspirantes et à des expériences de voyage incroyables, que nous rendons encore plus agréables, a déclaré David Flueck, premier vice-président et chef mondial, Fidélité, Cartes et Partenariats d'entreprise de Marriott International. Que ce soit par l'intermédiaire d'un partenaire privilégié de l'industrie aérienne comme Aéroplan, ou avec notre portefeuille de propriétés mondiales à croissance rapide réunissant plus de 30 marques, nous nous attachons à créer pour nos membres plus de valeur, plus d'avantages et une expérience de voyage améliorée. »

« Nous sommes ravis d'offrir à nos membres à la fois le meilleur d'Aéroplan et de Marriott Bonvoy, a déclaré Scott O'Leary, vice-président - Fidélité et Produits d'Air Canada. Qu'ils souhaitent cumuler les points nécessaires à l'obtention d'une prime ou bénéficier des avantages du statut Élite, ils ont de quoi se réjouir. »

Pour vous inspirer en prévision de vos prochains voyages et pour découvrir en détail ces offres d'expériences de prestige, rendez-vous à https://www.marriott.com/fr/default.mi et à aircanada.com.

Des conditions s'appliquent. Pour en savoir plus, visitez https://travel-partner.marriott.com/fr-ca ou Aircanada.com/marriott.

À propos de Marriott BonvoyMD

Marriott Bonvoy, le portefeuille de Marriott International comptant plus de 30 enseignes hôtelières et 10 000 destinations partout dans le monde, offre un accueil réputé dans les lieux les plus mémorables de la planète. Le marché et le programme de voyage primé permettent aux membres de vivre des expériences transformatrices qui font découvrir le monde qui nous entoure. Pour adhérer sans frais ou pour en savoir plus sur Marriott Bonvoy, rendez-vous à https://www.marriott.com/fr/default.mi. L'application Marriott est téléchargeable ici. En outre, les voyageurs peuvent suivre Marriott Bonvoy sur Facebook, X, Instagram et TikTok.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance -- le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d'Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l'étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, au nombre de 45, et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Pour adhérer sans frais ou vous renseigner plus sur Aéroplan, rendez-vous à aircanada.com/aeroplan. Par l'intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre plus de choix que tout autre voyagiste canadien pour des centaines de destinations dans le monde, avec une large sélection d'hôtels, de vols, de croisières, d'excursions et de locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers d'Air Canada et des vols tout-cargo. Air Canada s'est donné l'objectif ambitieux de zéro émission nette de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Les actions d'Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis.

