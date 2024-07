Aéroplan donne le coup d'envoi aux célébrations en offrant 40 prix d'un million de points et propose 10 jours d'offres exclusives pour économiser et accumuler gros sur les vols, les séjours hôteliers et les achats courants

À 40 ans, Aéroplan est bien plus qu'un programme de fidélité de transporteur aérien et offre plus de moyens d'accumuler des points au quotidien et de les échanger contre des primes appréciables

Les membres sont invités à se prévaloir des offres et à participer au concours du 40e anniversaire d'Aéroplan à aeroplan.com/40

MONTRÉAL, le 8 juill. 2024 /CNW/ - Aéroplan, le principal programme de fidélité au Canada en matière de voyages, fête son 40e anniversaire en organisant des célébrations sous le thème Aéroplan-niversaire, et en tant qu'invités d'honneur, les plus de 8 millions de membres du programme courront la chance de remporter l'un des 40 prix d'un million de points Aéroplan, en plus de profiter de 10 jours d'offres exclusives pour économiser gros et accumuler encore plus de points.

Les plus de 8 millions de membres du programme courront la chance de remporter l’un des 40 prix d’un million de points Aéroplan, en plus de profiter de 10 jours d’offres exclusives pour économiser gros et accumuler encore plus de points. (Groupe CNW/Air Canada)

« Grâce à nos membres, Aéroplan est devenu l'un des meilleurs programmes de fidélité en matière de voyage au monde. Pour célébrer ce jalon, nous sommes heureux de faire équipe avec nos partenaires de calibre mondial de l'industrie et d'autres sphères pour rendre le monde plus accessible, en offrant plus d'occasions que jamais d'accumuler et d'échanger des points Aéroplan, a déclaré Scott O'Leary, vice-président - Fidélité et Produits d'Air Canada. Que nos membres aient adhéré au programme dans la dernière année ou il y a 40 ans, ils peuvent accumuler plus de points plus rapidement, et voyager vers plus de 1 300 destinations dans le monde. Vive nos 40 prochaines années! »

Préparez-vous à accumuler des points comme jamais!

Du 3 au 17 juillet 2024, Aéroplan offrira à ses membres la chance de gagner l'un des 40 prix d'un million de points Aéroplan*, et les membres de statut Élitemc auront même droit à une participation supplémentaire! À cela s'ajoute dix jours d'offres exclusives** sur les vols, les séjours hôteliers et les achats auprès des partenaires pour les achats courants, dont :

20 % de remise sur les échanges de 20 000 points et plus contre des séjours hôteliers, des locations de voiture, des cartes-cadeaux ou des marchandises

40 % de points-bonis sur les vols et les forfaits vacances admissibles

40 points supplémentaires sur chaque course Uber et sur chaque transaction Uber Eats admissible

40 points sur chaque achat de 30 litres d'essence au cours d'une même transaction dans une station-service Ultramar, Chevron, Pioneer ou Fas Gas participante de Parkland ou pour chaque tranche admissible de 10 $ dépensés au cours d'une même transaction dans les dépanneurs Marché Express ou On the Run participants

10 fois les points sur les achats admissibles effectués dans la eBoutique Aéroplan auprès de grands détaillants comme Dyson, Gap, Lululemon, Sephora et Wayfair

En outre, les membres qui demandent et obtiennent leur première carte de crédit affiliée à Aéroplan accumuleront aussi 40 % de points supplémentaires sur tous leurs achats admissibles pendant les 40 premiers jours†.

* Le règlement du concours s'applique. Cliquez ici pour consulter le règlement complet.

** Des conditions s'applique nt . Cliquez ici pour connaître les conditions de cette offre.

† Des conditions s'applique nt . Cliquez ici pour connaître les conditions des offres en lien avec les cartes de crédit Aéroplan.

Accumulez des points chaque jour avec Aéroplan

Au-delà de la célébration de dix jours, le programme Aéroplan d'aujourd'hui est devenu une source de points et de privilèges quotidiens pour les Canadiens. Les achats auprès des partenaires Aéroplan de premier plan, comme Starbucks, Uber, la LCBO en Ontario et les plus de 1 200 emplacements participants de Parkland au Canada, aident les membres Aéroplan à accumuler des points chaque jour. Même une soirée à la maison les rapproche de leur prochaine escapade ou prime, puisqu'ils peuvent obtenir des points sur la livraison de repas, d'épicerie et de produits de détail par l'intermédiaire d'Uber Eats.

Les membres peuvent accumuler des points sur tous les vols exploités par Air Canada, dans toutes les catégories tarifaires, auprès des plus de 45 transporteurs partenaires du programme Aéroplan, de même que sur certains suppléments à bord comme les achats d'aliments et de boissons ou d'articles hors taxes. En 2023 seulement, les membres ont échangé leurs points contre 1,5 million de vols, de séjours hôteliers et de forfaits de Vacances Air Canada.

Obtenez votre prochaine prime plus rapidement grâce à votre carte de crédit

Les titulaires d'une carte de crédit affiliée à Aéroplan peuvent accumuler des points sur leurs achats courants, comme l'essence et l'épicerie, profiter d'offres régulières et obtenir des privilèges exclusifs, comme un tarif préférentiel sur les primes aériennes d'Air Canada, le premier bagage enregistré sans frais***, l'accès aux services de voyage haut de gamme*** tels que l'accès aux salons Feuille d'érable et l'embarquement prioritaire et, dans le cas des titulaires d'une première carte, d'un généreux boni de bienvenue. Les membres de statut Aéroplan ÉliteMC détenant une carte de crédit Aéroplan prestige peuvent aussi bénéficier de privilèges uniques, comme le report de leurs Milles de Qualification à un statut et le prolongement de la validité de leurs crédits eSurclassements, ce qui les assure de toujours pouvoir rehausser leur expérience de voyage.

*** Avec certaines cartes, sur les vols d'Air Canada admissibles

Une expérience plus simple et plus avantageuse

Il n'a jamais été aussi facile de maximiser les points Aéroplan : prédiction de fourchettes de prix et accès à toutes les places disponibles à bord des vols d'Air Canada, absence de suppléments du transporteur sur les primes aériennes d'Air Canada et avantages en vol, comme les services de messagerie en vol illimités, commandités par Bell. Les membres Aéroplan peuvent réserver un vol aller simple court-courrier à partir de seulement 6 000 points, et profitent d'un accès illimité aux primes aériennes de plus de 45 transporteurs partenaires pour plus de 1 300 destinations dans le monde.

Les membres Aéroplan peuvent aussi économiser jusqu'à 30 % sur les primes hôtelières auprès de plus de 7 500 établissements partenaires BonPlan, et les titulaires d'une carte de crédit affiliée Aéroplan peuvent se prévaloir d'une quatrième nuitée sans frais jusqu'au 31 décembre 2024. Les membres peuvent s'offrir un surclassement en classe économique supérieure ou en classe Signature Air Canada et payer les taxes et les frais non liés au transporteur aérien avec des points. Par ailleurs, aucune limite n'est imposée à la valeur du billet payable en points.

Reconnaissance à l'échelle de l'Amérique du Nord

Le programme Aéroplan est constamment reconnu comme le meilleur programme de fidélité dans le secteur du transport aérien en Amérique du Nord par les prix Freddie, qui évaluent les meilleurs programmes de voyageurs et d'invités assidus dans l'industrie en fonction des votes des voyageurs assidus de partout dans le monde. Dans la dernière année, Aéroplan s'est vu décerner plusieurs prestigieux prix Freddie, notamment Programme de société aérienne de l'année, Meilleure promotion et Meilleure capacité d'échange, soit la récolte la plus remarquable de l'histoire du programme de fidélité. Celui-ci offre plus de moyens que jamais d'accumuler et d'échanger au quotidien : c'est le moment idéal pour adhérer au programme Aéroplan et commencer à accumuler des points en vue de votre prochaine prime!

Pour de plus amples renseignements sur les offres et le concours du 40e anniversaire d'Aéroplan, consultez la page aeroplan.com/40.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance -- le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d'Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l'étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, au nombre de 45, et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l'intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre plus de choix que tout autre voyagiste canadien pour des centaines de destinations dans le monde, avec une large sélection d'hôtels, de vols, de croisières, d'excursions et de locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers d'Air Canada et des vols tout-cargo. Air Canada s'est donné l'objectif ambitieux de zéro émission nette de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Les actions d'Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis.

Internet : aircanada.com/medias

Consultez notre rapport annuel ici

Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles d'Air Canada : aircanada.com

À l'intention des médias :

Photos

Vidéos

Images en vrac

Articles

SOURCE Air Canada

Renseignements : [email protected]