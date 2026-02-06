/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Suppression du programme de l'expérience québécoise (PEQ) - Grandes manifestations ce samedi dans huit villes au Québec/
06 févr, 2026, 09:00 ET
MONTRÉAL, le 3 févr. 2026 /CNW/ - Suite aux refus répétés de Jean-François Roberge, Ministre de l'immigration de la francisation et de l'intégration, d'accorder une clause de droit acquis suivant la suppression du Programme de l'Expérience Québécoise (PEQ), l'organisme de défense des droits des personnes immigrantes Le Québec c'est nous aussi (LQCNA), avec le soutien de la CSN, de la FTQ et de la CSQ, organise plusieurs manifestations ce samedi à travers le Québec afin de sensibiliser la population aux impacts de ces mesures ainsi que pour demander au gouvernement une clause de droit acquis.
À cette occasion, LQCNA convie les médias à couvrir les manifestations. Plusieurs personnes immigrantes directement impactées et leurs alliés seront disponibles pour répondre aux questions et entrevues.
|
AIDE-MÉMOIRE
|
Quoi :
|
Manifestation contre la suppression du Programme de
|
Quand :
|
Samedi 7 février 2026, 14h00
|
Montréal
|
Québec
|
Trois-Rivières
|
Sherbrooke
|
Chicoutimi
|
Gatineau
|
Rimouski
Groupe organisateur
Le Québec c'est nous aussi
