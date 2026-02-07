/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Suppression du programme de l'expérience québécoise (PEQ) - Grandes manifestations ce samedi dans huit villes au Québec/

MONTRÉAL, le 3 févr. 2026 /CNW/ - Suite aux refus répétés de Jean-François Roberge, Ministre de l'immigration de la francisation et de l'intégration, d'accorder une clause de droit acquis suivant la suppression du Programme de l'Expérience Québécoise (PEQ), l'organisme de défense des droits des personnes immigrantes Le Québec c'est nous aussi (LQCNA), avec le soutien de la CSN, de la FTQ et de la CSQ, organise plusieurs manifestations ce samedi à travers le Québec afin de sensibiliser la population aux impacts de ces mesures ainsi que pour demander au gouvernement une clause de droit acquis.

À cette occasion, LQCNA convie les médias à couvrir les manifestations. Plusieurs personnes immigrantes directement impactées et leurs alliés seront disponibles pour répondre aux questions et entrevues.

AIDE-MÉMOIRE

Quoi :                   

Manifestation contre la suppression du Programme de                
l'Expérience Québécoise (PEQ)

 

Quand :               

Samedi 7 février 2026, 14h00

Montréal
Ministère de l'immigration, de la francisation et de l'intégration
1200 boulevard Saint-Laurent,
Contact: 438 365 5787 (Florence Bollet Michel)

Québec
Assemblée Nationale du Québec
Fontaine de Tourny
Contact: 514 430-5826 (Samira Rasennadja)

Trois-Rivières
Hôtel de Ville de Trois-Rivières
Contact: 873 664 6568 (Fanny Pinto Reis)

Sherbrooke
Marché de la gare
Contact: 581 447 5214 (Sabrina Kouider)

Chicoutimi
Place du Citoyen
Contact: 581 447 5214 (Katleen Rubinel)

Gatineau
Parc Fontaine
120, rue Charlevoix
Contact: 819 360 5717 (Alfonso Ibarra Ramirez)

Rimouski
Parc de la gare
Contact: 418 896 7230 (Patrick Landry)

Groupe organisateur
Le Québec c'est nous aussi

