Des paramédics et des agents de la paix au 5 à 7 de la CAQ

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 27 janv. 2026 /CNW/ - Des paramédics et des agents de la paix en services correctionnels manifestent bruyamment à l'occasion d'un 5 @ 7 de la CAQ, organisé en marge de son caucus. Près de trois ans suivant l'échéance de leur convention collective, ils ont dénoncé ce qu'ils considèrent comme un manque de respect de la CAQ à l'égard de personnels indispensables à la santé et à la sécurité de la population.

« Dans ses dernières entrevues en forme de bilan, François Legault se dit bien fier d'avoir pu négocier des ententes dans tout le secteur public, rappelle le premier vice-président de la CSN, François Enault. Pourtant, la réalité, c'est qu'il y a encore plusieurs groupes, dont les paramédics et les agents de la paix, pour qui le gouvernement n'est toujours pas en mode règlement. On parle pourtant de missions essentielles. C'est irresponsable de laisser ça traîner ».

Les paramédics attendent un nouveau dépôt du gouvernement dès demain. « Les paramédics doivent être payés à leur juste valeur et c'est ce qui nous guidera dans l'analyse de l'offre du gouvernement, explique le représentant du secteur préhospitalier de la FSSS-CSN, Jean Gagnon. Depuis le début de la négociation, ce que le gouvernement nous propose, c'est au contraire une baisse de rémunération. Nous espérons constater un changement de ton dès demain. On ne sent aucune reconnaissance du gouvernement envers les paramédics, même si notre travail est indispensable à la santé et la sécurité de la population. Il faut que ça change ! »

Du côté du Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec (SAPSCQ-CSN), qui est encore en négociation, les membres revendiquent une rémunération à la hauteur des divers défis vécus dans les établissements de détention : « Même si le ministère de la Sécurité publique martèle qu'il souhaite être un employeur de choix pour attirer du personnel et le retenir, il abuse du recours au temps supplémentaire obligatoire (TSO) dans certains établissements, une approche déconnectée de leurs prétentions. Nous comptons environ 200 postes vacants, plus de 300 agentes et agents sont en arrêt de travail pour diverses raisons - soit 20 % de nos effectifs -, et on compte une centaine de démissions en moyenne chaque année. Pour freiner cet exode, le gouvernement doit impérativement offrir des conditions qui reflètent les exigences de notre travail et, selon nous, la négociation actuelle est le moment propice pour y parvenir. »

À propos

Les quelque 3300 paramédics membres de syndicats CSN assurent les services préhospitaliers d'urgence, partout au Québec, tant dans les grandes villes que dans les secteurs ruraux. Ces syndicats sont affiliés à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) qui compte 140 000 membres ce qui en fait la plus grande organisation syndicale en santé et services sociaux, dans les services préhospitaliers ainsi qu'en services de garde éducatifs à l'enfance.

Le SAPSCQ-CSN est un syndicat autonome affilié à la Fédération des employées et employés de services publics-CSN de la Confédération des syndicats nationaux depuis 2006. Il représente plus de 2800 agentes et agents de la paix en services correctionnels, répartis dans 17 établissements de détention partout au Québec.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Pour information : Jean-Pierre Larche, Information-CSN, 514 605-0757 ou [email protected]