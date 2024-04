64 % des Québécois ont toujours rêvé d'être propriétaires d'une maison

27 % sont susceptibles d'en acheter une au cours des deux prochaines années (en hausse par rapport à 19 %)

51 % épargnent moins en vue de l'achat d'une maison, en raison de l'inflation

TORONTO, le 23 avril 2024 /CNW/ - Malgré l'inflation, plus de Québécois qu'auparavant cherchent à concrétiser leur rêve d'être propriétaires d'une maison. Selon le 30e sondage annuel sur l'accession à la propriété RBC, mené auprès de Canadiens de moins de 65 ans, 64 % des Québécois ont toujours caressé ce rêve. De plus, la moitié des Québécois (50 %) estiment qu'acheter une maison ou une copropriété est un bon investissement (en hausse par rapport à 40 % en 2023), et 27 % envisagent d'acheter une propriété au cours des deux prochaines années (en hausse par rapport à 19 % en 2023).

En outre, la moitié (51 %) des Québécois affirment qu'il leur est difficile d'épargner pour l'achat d'une maison en raison de l'inflation. Cette difficulté est ressentie surtout par les personnes qui prévoient d'acheter une propriété au cours des deux prochaines années. Parmi les acheteurs potentiels qui ont épargné un peu, plus du quart (27 %) affirment ne pas mettre de côté chaque mois de l'argent à cette fin (en hausse par rapport à 5 % en 2023). En moyenne, les acheteurs potentiels qui mettent de l'argent de côté pour l'achat d'une maison consacrent 1 342 $ par mois à cet objectif. Malgré ces obstacles, 41 % des acheteurs potentiels au Québec estiment qu'ils arriveront à épargner suffisamment pour la mise de fonds qui leur permettra d'acheter une propriété d'ici quatre ans. Dans l'ensemble, les acheteurs potentiels au Québec affirment qu'ils auront besoin, en moyenne, de 34 377 $ de plus pour accumuler une mise de fonds suffisante (comparativement à une moyenne de 103 240 $ pour les acheteurs potentiels d'ailleurs au Canada).

« Les Québécois qui souhaitent acheter une maison actuellement font face à de nombreux obstacles, a déclaré Giovanna Francavilla, vice-présidente régionale, Québec. Selon notre sondage, cela pourrait en amener certains à trouver différentes façons de combler l'écart entre le montant qu'ils peuvent actuellement se permettre de payer pour une maison et le montant dont ils ont réellement besoin. »

Les Québécois explorent diverses stratégies pour couvrir le coût de propriété

Près de la moitié (47 %) des Québécois affirment qu'ils auraient besoin d'une source de revenu supplémentaire ou d'un deuxième emploi pour acheter une maison. De plus, la moitié (51 %) croient qu'un soutien financier de la famille est nécessaire actuellement pour acheter une maison, et 28 % estiment qu'à moins d'un héritage, il est peu probable qu'ils puissent se permettre un jour d'en acheter une.

Cependant, les acheteurs potentiels d'une maison au Québec pourraient ne pas obtenir de leur famille le soutien financier qu'ils souhaitent. Selon le sondage, 26 % des répondants ne fourniraient pas une aide financière à un membre de leur famille immédiate ou à leur enfant pour l'aider à acheter une maison ou payer son loyer, et 42 % voudraient le faire, mais ne peuvent pas se le permettre. Dans l'ensemble, la moitié des Québécois (49 %) s'attendraient à être remboursés s'ils fournissaient un tel soutien financier à un membre de leur famille ou à leur enfant. Dans un même temps, la majorité (51 %) des répondants au Québec affirment qu'ils préféreraient aider leur famille ou leurs enfants à épargner pour une maison en leur permettant de vivre avec eux plutôt que de les aider en leur donnant directement de l'argent.

Données nationales : La hausse des coûts et l'inflation pèsent lourd sur les acheteurs d'une nouvelle maison

À l'échelle nationale, les deux tiers (66 %) des acheteurs d'une nouvelle maison (c.-à-d., les propriétaires actuels d'une maison qui sont susceptibles d'en acheter une autre au cours des deux prochaines années) se disent préoccupés par leur capacité à couvrir les coûts de propriété. En outre, la moitié (51 %) des acheteurs potentiels d'une nouvelle maison s'inquiètent de leur capacité à acheter celle-ci en raison de l'inflation.

Le sondage révèle également que les trois quarts des acheteurs d'une nouvelle maison (76 %) estiment que les propriétés dans leur localité sont hors de prix. Les deux tiers (64 %) affirment qu'ils ne croient pas qu'ils pourraient acheter une première maison dans le marché actuel, et la même proportion (64 %) croient que pour acheter une maison plus grande, il est probable qu'ils devraient déménager de la ville où ils habitent maintenant.

Données nationales : Les nouveaux arrivants se disent prêts à acheter dans un proche avenir

Parmi les nouveaux arrivants qui se sont établis au Canada au cours des cinq dernières années, 73 % affirment avoir toujours rêvé d'être propriétaire d'une maison, et 65 %, qu'ils en achèteront probablement une au cours des deux prochaines années (comparativement à 29 % des répondants à l'échelle nationale). La majorité des répondants sont d'avis qu'il ne reste qu'un petit laps de temps si l'on veut profiter de la baisse des prix des logements (56 %).

« Qu'il s'agisse de l'achat d'une première maison ou d'une nouvelle maison, on peut se sentir dépassé, a ajouté Mme Francavilla. Obtenir des conseils d'experts et discuter du sujet dès le début du processus peut aider à répondre à de nombreuses questions et à réduire le stress lié à l'achat d'une maison. De plus, faire affaire avec un expert en finances qui a une vue d'ensemble des vôtres peut aussi vous aider à élaborer un plan d'achat de maison qui vous convient, que vous commenciez tout juste à épargner en vue d'atteindre cet objectif ou que vous ayez besoin d'un peu de soutien en bout de piste. »

Ressources de RBC pour aider les acheteurs d'une maison à chaque étape :

L'outil Accessibilité réelle à la propriété RBC : voyez combien vous pouvez vous permettre de payer pour votre maison et apprenez-en davantage sur les différentes options hypothécaires.

L'Estimateur de propriété RBC : voyez quelle est la valeur actuelle de votre maison.

Conseillers en prêts hypothécaires RBC : parlez à un expert qui peut vous aider à comprendre en quoi consistent tous les coûts liés à la propriété d'une maison et à élaborer un plan qui correspond à vos objectifs financiers et à votre mode de vie.

Le site Mes finances d'abord : que vous envisagiez d'acheter une première maison, une deuxième maison ou même un immeuble de placement, vous trouverez des réponses à toutes vos questions sur le financement hypothécaire et le refinancement ainsi que des ressources utiles sur la nouvelle plateforme en ligne de RBC.

Sondage sur l'accession à la propriété RBC 2024

RÉPONSE Qc Échelle

nat. C.-B. Alb. Sask./Man. Ont. Prov.

de l'Atl. Acheteurs

d'une

nouvelle

maison NOUVEAUX

ARRIVANTS % de rép. d'accord - Base : Tous les répondants J'ai toujours rêvé

d'être propriétaire

d'une maison 64 % 64 % 64 % 54 % 66 % 66 % 65 % 66 % 73 % À cause de la

hausse de

l'inflation, je n'arrive

pas à épargner

autant pour l'achat

d'une maison 51 % 50 % 51 % 51 % 58 % 50 % 44 % 64 % 68 % J'aurais besoin

d'une source de

revenu

supplémentaire ou

d'un deuxième

emploi pour me

permettre d'acheter

une maison 47 % 57 % 62 % 58 % 62 % 60 % 53 % 51 % 75 % J'ai dû/Je vais

devoir continuer à

habiter chez mes

parents afin

d'épargner

suffisamment pour

acheter une maison 20 % 27 % 32 % 25 % 30 % 31 % 19 % 30 % 46 % J'aurais besoin de

revoir

complètement mes

habitudes en

matière de

dépenses et

d'épargne pour

pouvoir acheter

une maison 38 % 45 % 52 % 43 % 50 % 45 % 48 % 51 % 49 % De nos jours, il est

nécessaire d'avoir

un soutien financier

de la famille pour

acheter une maison 51 % 62 % 67 % 64 % 58 % 68 % 56 % 64 % 69 % J'ai acheté/Je vais

acheter une maison

avec ma

famille/mes parents

(en copropriété) 14 % 19 % 23 % 13 % 20 % 22 % 13 % 33 % 41 % Je préfère aider ma

famille/mes enfants

à épargner en leur

permettant de vivre

avec moi plutôt que

de les aider en leur

donnant

directement de

l'argent 51 % 54 % 51 % 53 % 55 % 58 % 51 % 64 % 61 % Je pense qu'il ne

reste qu'un petit

laps de temps si

l'on veut profiter de

la baisse des prix

des logements 26 % 34 % 36 % 32 % 36 % 39 % 36 % 50 % 56 % Les propriétés dans

ma localité sont

hors de prix 73 % 77 % 85 % 65 % 76 % 79 % 82 % 76 % 72 % À moins d'un

héritage, il est peu

probable que je

puisse me

permettre un jour

d'acheter une

maison 28 % 35 % 43 % 29 % 38 % 38 % 35 % 32 % 38 % Si je fournis une

aide financière à un

membre de ma

famille

immédiate/mon

enfant pour l'aider

à acheter une

maison ou payer

son loyer, je

m'attendrais à ce

qu'il me rembourse 49 % 48 % 43 % 56 % 49 % 46 % 44 % 60 % 52 % L'achat d'une

maison ou d'une

copropriété est un

bon investissement 50 % 60 % 67 % 60 % 59 % 62 % 59 % 79 % 79 % Il est probable que

j'achète une

propriété

résidentielle au

cours des deux

prochaines années 27 % 29 % 31 % 31 % 31 % 30 % 21 % 100 % 65 % Je pense que je

vais avoir du mal à

couvrir les coûts

associés à ma

propriété

résidentielle si

l'inflation continue

d'augmenter 43 % 58 % 60 % 61 % 65 % 63 % 60 % 66 % 76 % Je m'inquiète de

ma capacité à

acheter une maison

si l'inflation

continue

d'augmenter 36 % 44 % 52 % 40 % 41 % 47 % 39 % 51 % 71 % Je fournirais une

aide financière à un

membre de ma

famille pour l'aider

à acheter une

maison ou payer

son loyer, mais je

ne peux pas me le

permettre 42 % 39 % 40 % 40 % 32 % 39 % 39 % 30 % 40 % % de rép. d'accord - Base : Propriétaires Bien que je

possède déjà une

maison, je ne

pense pas que je

pourrais acheter

une première

maison dans le

marché actuel 65 % 69 % 75 % 64 % 63 % 72 % 76 % 64 % 54 % Si je veux acheter

une maison/une

plus grande

maison, il est

probable que je

vais devoir

déménager de la

ville où j'habite

maintenant 43 % 51 % 67 % 44 % 43 % 56 % 47 % 64 % 57 %

*Acheteurs d'une nouvelle maison : propriétaires d'une maison susceptibles d'acheter de nouveau dans les deux prochaines années

À propos du sondage

Du 25 janvier au 23 février 2024, on a mené un sondage auprès de 2 824 Canadiens âgés entre 18 et 64 ans, dont 711 Québécois, par l'intermédiaire du panel en ligne de Léger. Aucune marge d'erreur ne peut être associée à un panel en ligne. À des fins de comparaison, un échantillon de probabilité de 2 824 répondants aurait une marge d'erreur de ± 1,8 %, soit 19 fois sur 20.

