WINNIPEG, MB, le 4 févr. 2025 /CNW/ - Les communautés rurales et éloignées méritent une connectivité sécuritaire, fiable et résiliente pour permettre aux gens de se déplacer et faire croître notre économie. C'est pourquoi le gouvernement du Canada fait des investissements pour maintenir le lien ferroviaire reliant le nord du Manitoba.

Le ministre de PrairiesCan, l'honorable Terry Duguid, au nom de la ministre des Transports et du Commerce intérieur, l'honorable Anita Anand, a annoncé aujourd'hui un investissement de plus de 43 millions de dollars pour appuyer l'exploitation et l'entretien du chemin de fer de la baie d'Hudson, propriété de l'Arctic Gateway Group (AGG). L'AGG est un partenariat entre 29 Premières Nations et 12 communautés isolées desservies par le chemin de fer de la baie d'Hudson dans le nord du Manitoba.

Cet investissement sera accordé dans le cadre du Programme de contributions pour les services ferroviaires voyageurs de Transports Canada. Il permettra à 33 000 personnes vivant dans des communautés nordiques et autochtones éloignées du nord du Manitoba de bénéficier de services de transport par voie terrestre sécuritaires tout au long de l'année.

Depuis 2018, le Canada a investi 277 millions de dollars pour soutenir la restauration, l'exploitation et l'entretien du chemin de fer de la baie d'Hudson et des actifs de l'AGG. L'investissement d'aujourd'hui donne suite à ces engagements, soulignant l'importance de ce service ferroviaire essentiel pour 33 000 personnes vivant dans le nord du Manitoba dont l'accès l'infrastructure routière est limitée.

Citations

« Les investissements de notre gouvernement au Manitoba contribueront à assurer la croissance économique et la connectivité, et à soutenir les communautés, les entreprises et les industries. »

L'honorable Anita Anand

Ministre des Transports et du Commerce intérieur

« La ligne ferroviaire du Nord du Manitoba n'est pas seulement un moyen de transport, c'est aussi une bouée de sauvetage pour les communautés, les entreprises et les familles. Grâce à cet investissement, le chemin de fer de la baie d'Hudson fonctionne bien, ce qui permet aux personnes et aux marchandises de circuler en toute sécurité et de manière fiable. Nous sommes déterminés à soutenir les communautés du Nord et à faire en sorte que les Manitobains restent connectés. »

L'honorable Terry Duguid

Ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies

« Notre gouvernement est fier de continuer à investir en faveur des Manitobains et de l'économie manitobaine. Les investissements annoncés aujourd'hui répondront aux besoins immédiats et permettront aux communautés de jouer un rôle de premier plan et de jeter des bases plus solides pour une croissance soutenue, une résilience et une prospérité collective pour les générations à venir. »

L'honorable Dan Vandal

Député de Saint-Boniface--Saint Vital, Manitoba

Les faits en bref

Le chemin de fer de la baie d'Hudson est le seul mode de transport par voie terrestre accessible toute l'année reliant plusieurs communautés éloignées et autochtones du nord du Manitoba entre The Pas et Churchill . Cette ligne de chemin de fer relie aussi le port de Churchill , le seul port en eau profonde de l'Arctique au Canada , au réseau de transport nord-américain. Le maintien de cette voie ferrée est essentiel pour assurer la sécurité de l'Arctique, protéger les bons emplois, transporter les fournitures essentielles et veiller à ce que les personnes qui habitent dans cette région puissent se rendre là où elles le souhaitent.

