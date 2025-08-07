OTTAWA, ON, le 7 août 2025 /CNW/ - Le secrétaire parlementaire du ministre du Commerce international et secrétaire parlementaire du secrétaire d'État (Développement international), Yasir Naqvi, annoncera au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, du financement à l'appui des technologies de gestion du carbone. Un point de presse suivra.

Date : Vendredi 8 août 2025

Heure : 16 h (HE)

Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Les modalités de participation seront communiquées au moment de l'inscription.

Suivez Ressources naturelles Canada sur LinkedIn.

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Greg Frame, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]