Le nombre total d'interactions au moyen d'appels, de messages texte et des réseaux sociaux a augmenté de 3,1 % par rapport à l'année dernière; cette hausse reflète l'attention accrue portée à la santé mentale en cette période éprouvante où nous sommes tous touchés par la crise de la COVID-19

#BellLetsTalk a été une fois de plus le mot-clic le plus populaire sur Twitter au Canada et dans le monde

Puisque 5 cents sont versés par message, Bell fait un don supplémentaire de 7 958 671,75 $ pour la santé mentale; le montant total de l'engagement financier de l'entreprise s'élève donc maintenant à 121 373 806,75 $, la rapprochant de l'objectif de 155 millions de dollars

MONTRÉAL, le 29 janv. 2021 /CNW Telbec/ - En santé mentale, maintenant plus que jamais, chaque geste compte. Nous avons les résultats : des Canadiens et des personnes de partout dans le monde ont établi de nouveaux records en se joignant à la conversation sur la santé mentale dans le cadre de la Journée Bell Cause pour la cause 2021. En effet, ils ont envoyé 159 173 435 messages de soutien, amenant ainsi Bell à verser 7 958 671,75 $ en nouveau financement pour la santé mentale.

« Un grand merci à tous ceux qui se sont joints à la conversation pour faire progresser la cause de la santé mentale des Canadiens durant la Journée Bell Cause pour la cause, a déclaré Mirko Bibic, président et chef de la direction de Bell Canada et BCE. Encore une fois, nous avons encouragé le monde entier à parler ouvertement et honnêtement de la santé mentale et des nombreuses façons d'améliorer la vie des gens aux prises avec la maladie mentale. Alors que nous devons tous vivre en tenant compte des répercussions supplémentaires sur la santé mentale engendrées par la crise de la COVID-19, votre contribution est appréciée, maintenant plus que jamais. »

« Au nom de toute l'équipe Bell Cause pour la cause à travers le pays, je vous remercie de faire en sorte que vos gestes comptent en cette Journée Bell Cause pour la cause, a affirmé Mary Deacon, présidente de l'initiative Bell Cause pour la cause. Nous avons fait des progrès incroyables dans la promotion de la sensibilisation et la prise de mesures favorisant la santé mentale au cours des 11 dernières années, et les défis posés par la pandémie de la COVID-19 ne font que confirmer que nous devons continuer de développer ce que nous avons bâti ensemble. Votre soutien exceptionnel est un message très fort sur l'importance que revêt la santé mentale et permettra à plus de Canadiens d'avoir un meilleur accès aux soins dont ils ont besoin. »

De minuit, heure de Terre-Neuve, à minuit, heure du Pacifique, 159 173 435 messages admissibles Bell Cause pour la cause ont été comptabilisés, ce qui représente une hausse de 3,1 % par rapport à l'année dernière. La participation dans les médias sociaux (mots-clics, utilisation de filtres et de cadres, et visionnements de vidéo sur Facebook, Instagram, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter et YouTube) a atteint 42 688 092 interactions et #BellLetsTalk est une fois de plus le mot-clic le plus populaire sur Twitter au Canada et dans le monde.

Des personnes des quatre coins de la planète ont regardé les vidéos Bell Cause pour la cause de l'humoriste Maxim Martin et l'auteur-compositeur-interprète Michael Bublé publiées sur Facebook , Instagram , Pinterest , Snapchat , TikTok , Twitter et YouTube . Chaque visionnement a contribué à augmenter le montant des dons que Bell versera à des initiatives en santé mentale.

Des dirigeants prennent des mesures pour soutenir la santé mentale

Des chefs d'État et des personnes influentes du Canada et de partout dans le monde ont également joint leur voix à la cause de cette journée, y compris le premier ministre Justin Trudeau, des dirigeants fédéraux, provinciaux et territoriaux de tous les partis, des leaders locaux, des équipes et des associations sportives ainsi que des athlètes, des ministères, des membres des Forces armées canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada, de grandes entreprises canadiennes, des leaders du milieu de la santé, des syndicats, des étudiants et des professeurs, des artistes et des célébrités, ainsi que des centaines de partenaires de Bell Cause pour la cause d'un bout à l'autre du pays. Visitez le site Bell.ca/Cause pour voir des faits saillants.

Merci à l'équipe de Bell Cause pour la cause!

Un grand merci à tous les membres de l'équipe Bell Cause pour la cause, qui ont continué à partager leurs expériences personnelles. Merci également aux Amis de Bell Cause pour la cause ; aux porte-paroles Clara Hughes, Michael Landsberg, Howie Mandel, Mary Walsh, Stefie Shock, Michel Mpambara, Marie-Soleil Dion et Étienne Boulay; aux ambassadeurs communautaires, notamment Andrew Jensen, golfeur professionnel, Shea Emry, ancien joueur de la Ligue canadienne de football, le vétéran Bruno Guévremont, l'actrice Jessica Holmes, la musicienne Florence K, l'actrice Véronique Bannon et Joanie Gonthier, personnalité médiatique et auteure.

Les activités virtuelles de la Journée Bell Cause pour la cause au Canada

Comme les restrictions relatives à la COVID-19 sont toujours en vigueur, les Canadiens ont trouvé de nouvelles façons de participer aux activités de la Journée Bell Cause pour la cause et de promouvoir la conversation sur la santé mentale. Les activités virtuelles ont réuni des personnes d'un bout à l'autre du pays qui ont partagé leurs messages de soutien. Et plus de 200 universités et collèges ont participé à la campagne Bell Cause pour la cause sur les campus , qui offrait cette année une trousse numérique permettant aux établissements d'enseignement postsecondaire de faire participer les étudiants de tout le pays en toute sécurité.

Des levers du drapeau Bell Cause pour la cause ont été faits par des collectivités et des partenaires partout au Canada et ailleurs dans le monde, comme les membres des Forces armées canadiennes à la SFC Alert près du pôle Nord, ceux déployés en Lettonie et les marins en service à bord du NCSM actuellement en mission. Nous avons également reçu des messages de soutien de la part de plongeurs de la marine en pleine action à la BFC Halifax et d'autres membres des forces armées des quatre coins du pays.

Nouveaux projets Bell Cause pour la cause

En prévision de la Journée Bell Cause pour la cause 2021, un nouveau financement de près de sept millions de dollars pour des projets en santé mentale a été annoncé :

Un don de 2,5 millions de dollars pour lancer le nouveau Fonds postsecondaire Bell Cause pour la cause , qui a pour but d'aider les collèges et les universités du Canada à mettre en œuvre la nouvelle Norme nationale du Canada sur la santé mentale et le bien-être des étudiants du postsecondaire

Un don de deux millions de dollars, égalé par le gouvernement du Canada, remis au programme de recherche en santé mentale de Bell Cause pour la cause et de Brain Canada de la Fondation Brain Canada afin d'accélérer la recherche sur le cerveau

Des dons du Fonds diversité Bell Cause pour la cause totalisant un million de dollars versés à huit organismes qui soutiennent la santé mentale et le bien-être au sein des communautés de personnes noires, autochtones et de couleur au Canada

Un don de 500 000 $ accordé à Jack.org pour accroître l'influence des Sections Jack dans des centaines de collectivités au pays et pour soutenir la santé mentale des jeunes

Un don de 420 000 $ octroyé à la Fondation QEII , située à Halifax , pour financer de nouveaux traitements par stimulation magnétique transcrânienne répétitive au Nova Scotia Hospital et au Valley Regional Hospital

Un don de 300 000 $ versé au programme de suivi ambulatoire de la Fondation CHU Sainte-Justine, destiné aux patients adolescents faisant l'objet d'un traitement lié à un trouble des conduites alimentaires

Dans le cadre de la campagne de cette année, Bell Cause pour la cause s'est aussi associée à Centraide pour distribuer 11 000 appareils mobiles et cartes SIM à des organismes de bienfaisance afin d'aider les personnes qui en ont le plus besoin à rester en contact.

Soutien des communautés de personnes noires, autochtones et de couleur

En plus des dons du Fonds diversité Bell Cause pour la cause annoncés en janvier, Bell Cause pour la cause a présenté deux webinaires sur la santé mentale dans les communautés issues de la diversité. Celui en français était organisé par l'Université McGill et l'Hôpital général juif de Montréal, alors que celui en anglais l'était par l'Université Queen's. Plus de 1 300 personnes ont participé à ces webinaires.

D'ailleurs, McGill, Le Neuro (l'Institut-hôpital neurologique de Montréal), l'Institut Lady Davis et l'Hôpital général juif ont mis sur pied le Centre de ressources multiculturelles en santé mentale afin de mieux soutenir la santé mentale au sein des communautés issues de la diversité et d'atténuer les répercussions de la COVID-19.

Le Fonds communautaire Bell Cause pour la cause

Le Fonds communautaire Bell Cause pour la cause, qui s'élève à deux millions de dollars et soutient des organismes de bienfaisance locaux œuvrant en santé mentale d'un océan à l'autre, accepte maintenant les demandes de don. Les organismes de bienfaisance enregistrés sont invités à faire une demande de don pouvant aller jusqu'à 25 000 $. Depuis 2011, le Fonds communautaire Bell Cause pour la cause a soutenu près de 800 organismes locaux et communautaires en santé mentale partout au pays. Pour faire une demande de don, visitez le site Bell.ca/Cause .

Émissions spéciales de Bell Média sur la santé mentale

L'émission spéciale In This Together: A Bell Let's Talk Day Special , animée par Tyrone Edwards, de l'émission Etalk, et Melissa Grelo, de l'émission The Social, a été diffusée à des heures de grande écoute hier soir sur les ondes des chaînes CTV et CTV2, et sur Crave. Elle est désormais accessible sur le site CTV.ca , l' application CTV et la plateforme Crave, où les téléspectateurs peuvent également regarder des émissions spéciales des éditions antérieures de la Journée Bell Cause pour la cause. Cette émission spéciale sera rediffusée sur CTV le samedi 30 janvier, à 20 h (HE/HP).

Le parcours des musiciens Steve Veilleux, Laurence Jalbert et Safia Nolin est au coeur de La santé mentale : une note à la fois. Ce documentaire francophone, dans lequel apparaît également le poète slameur David Goudreault, a été diffusé sur Canal D, Canal Vie et VRAK. Il est maintenant accessible sur Noovo.ca, vrak.tv, Crave, CanalVie.com et CanalD.com.

Pour en savoir plus sur Bell Cause pour la cause, veuillez visiter le site Bell.ca/Cause .

