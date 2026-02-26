Lutte contre les violences sexuelles : soutien aux corps de police municipaux

QUÉBEC, le 26 févr. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec réaffirme son engagement clair à lutter contre les violences sexuelles. Afin de soutenir les capacités d'intervention des services de police municipaux pour lutter contre ce fléau, le ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec, M. Ian Lafrenière, ainsi que la députée de Lotbinière-Frontenac et adjointe parlementaire du ministre de la Sécurité publique, Mme Isabelle Lecours, annoncent des moyens concrets pour assurer le maintien d'effectifs spécialisés.

Des investissements totalisant 6,67 M$ sont prévus pour les années 2025-2026 et 2026-2027 pour permettre aux services de police suivants de maintenir leurs ressources spécialisées en la matière :

Service de police de la Ville de Montréal (2,03 M$);

Service de police de la Ville de Québec (870 000 $);

Service de police de la Ville de Gatineau (580 000 $);

Service de police de Laval (580 000 $);

Service de police de l'agglomération de Longueuil (580 000 $);

Service de police de la Ville de Lévis (290 000 $);

Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent (290 000 $);

Régie intermunicipale de police Roussillon (290 000 $);

Service de police de Saguenay (290 000 $);

Service de police de Sherbrooke (290 000 $);

Service de police de la Ville de Terrebonne (290 000 $);

Direction de la police de Trois-Rivières (290 000 $).

Citations :

« La lutte contre les violences sexuelles est une priorité de notre gouvernement. Comme policier vétéran, je sais à quel point ce sont des cas complexes. Ces effectifs sont essentiels au sein des services de police, ils permettent d'intervenir plus efficacement et assurent un meilleur accompagnement des victimes. »

Ian Lafrenière, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec

« Les violences sexuelles peuvent avoir des répercussions réelles et durables sur les personnes qui en sont victimes, et c'est pourquoi il faut travailler sans relâche à lutter contre cet enjeu. Je suis très fière que le gouvernement du Québec poursuive son soutien aux corps de police municipaux afin qu'ils puissent continuer d'intervenir de façon plus adaptée, et ainsi mieux protéger la population. »

Isabelle Lecours, députée de Lotbinière-Frontenac et adjointe parlementaire du ministre de la Sécurité publique

Faits saillants :

Lors du budget 2022-2023, le gouvernement du Québec a annoncé un investissement de 29,4 M$ sur cinq ans afin d'augmenter les effectifs spécialisés en matière de violence sexuelle et conjugale. Ce financement s'inscrit dans le cadre de la Stratégie gouvernementale intégrée pour contrer la violence sexuelle, la violence conjugale et Rebâtir la confiance 2022-2027 (SIV).

La SIV comporte des mesures visant à contrer la violence sexuelle, notamment le financement qui a permis l'ajout de 23 effectifs spécialisés, répartis dans 12 corps de police municipaux, pour les années 2022-2023 à 2024-2025.

Le soutien total octroyé aux corps de police municipaux, de 2022-2023 à 2026-2027 inclusivement, représente une somme d'un peu plus de 15 M$ pour les projets pour prévenir et contrer la violence sexuelle.

Lien connexe :

SOURCE Cabinet du ministre de la Sécurité publique

