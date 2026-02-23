Près de 1 M$ en saisies majeures dans les établissements de détention du Québec en janvier 2026

QUÉBEC, le 23 févr. 2026 /CNW/ - La vigilance et l'efficacité du personnel des établissements de détention du Québec portent leurs fruits dans la lutte contre la contrebande d'objets prohibés à l'intérieur des murs. Au cours du dernier mois, ce sont des produits du tabac, des stupéfiants et des cellulaires d'une valeur institutionnelle estimée à 991 750 $, ainsi que des outils et des accessoires de téléphonie mobile qui ont été récupérés par les membres des services correctionnels dans le cadre de 16 saisies majeures.

Établissement de détention Nombre de

saisies majeures Valeur institutionnelle Amos 1 75 400 $ Hull 1 76 750 $ Leclerc de Laval 4 266 500 $ Québec 5 319 450 $ Rimouski 1 32 800 $ Rivière-des-Prairies 4 220 850 $ TOTAL 16 991 750 $

Soulignons aussi que des opérations policières antidrones qui ont eu lieu aux abords de l'Établissement de détention de Montréal en janvier 2026 ont conduit à l'arrestation de cinq suspects par le Service de police de la Ville de Montréal.

La compétence et le professionnalisme du personnel carcéral constituent les assises de la lutte à la contrebande en milieu carcéral. Le travail d'équipe ainsi effectué chaque jour, combiné à l'utilisation d'équipement matériel et technologique dans les établissements à travers le Québec, permet d'empêcher la livraison de colis par drones, de sécuriser les points d'entrée et de détecter la marchandise de contrebande.

C'est la complémentarité des différentes pratiques sécuritaires, à savoir l'utilisation combinée des stratégies en matière technologique, d'infrastructures et de comportements humains, qui permet d'accroître la sécurité des personnes et des lieux.

Faits saillants :

La majorité des saisies majeures découlent de la récupération rapide de colis transportés par drones avant qu'ils n'entrent à l'intérieur des murs.

Des prises de possession d'objets prohibés sont aussi effectuées régulièrement par le personnel carcéral, soit lors de rondes, d'inspections des cours, de fouilles des personnes incarcérées à l'admission, de fouilles des lieux, etc.

Une série de mesures technologiques sont mises en œuvre pour lutter contre la livraison d'objets prohibés par drones et faciliter les activités de fouille par les agents et agentes des services correctionnels, dont une nouvelle génération de détecteurs de drones plus performants et des appareils de détection de téléphones cellulaires.

Depuis l'annonce d'investissements majeurs en octobre 2023, le ministère de la Sécurité publique a déployé des fenêtres sécurisées, des détecteurs à balayage corporel et des postes de fouille pour s'attaquer à la contrebande dans les établissements de détention.

