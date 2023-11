Lutte contre les changements climatiques - 25 M$ accordés à Deep Sky pour son projet de décarbonation

MONTRÉAL, le 16 nov. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, par l'entremise d'Investissement Québec à titre de mandataire, octroie une contribution financière sous forme de souscription à des actions privilégiées d'un montant maximal de 25 millions de dollars à Deep Sky Corporation. L'objectif : soutenir la réalisation de son projet visant à tester et à valider des technologies permettant le captage et le stockage de dioxyde de carbone (CO 2 ) accumulé dans l'atmosphère ou l'océan.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, et le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

L'appui gouvernemental s'inscrit dans un premier tour de financement totalisant 75 millions de dollars. Celui-ci permettra de tester les technologies présentant le plus de potentiel dans le contexte québécois. L'entreprise estime qu'à terme, la phase 1 du projet pourrait capter plus de 2 000 tonnes de CO 2 par année.

Citations :

« On veut rendre notre économie plus verte et faire du Québec le premier État carboneutre en Amérique du Nord. Ce virage doit passer par des investissements majeurs en innovation et en technologies propres. Aujourd'hui, Deep Sky fait partie des entreprises novatrices qui développent de nouvelles solutions capables de nous aider à décarboner le Québec et la planète. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Dans notre lutte contre les changements climatiques, notre priorité est de réduire nos émissions de GES. Toutefois, pour atteindre notre objectif de carboneutralité d'ici 2050, il est primordial d'envisager la séquestration des émissions restantes, en commençant par acquérir les connaissances nécessaires. Les efforts en recherche et développement dans ce secteur sont essentiels pour que le Québec demeure un leader en matière de lutte contre les changements climatiques. C'est pourquoi nous soutenons des projets innovants tels que celui de Deep Sky. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants :

Fondée en septembre 2022, Deep Sky est une entreprise québécoise en démarrage se spécialisant dans les technologies de séquestration de carbone.

Les phases 2 et 3 s'échelonneraient de 2025 à 2028 et viseraient le déploiement d'usines commerciales. Deep Sky estime qu'à terme, celles-ci pourront capter 1 million de tonnes de CO 2 annuellement.

