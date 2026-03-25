Lutte contre la désinformation : Québec continue d'agir pour mieux outiller les jeunes

QUÉBEC, le 25 mars 2026 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce le soutien du gouvernement du Québec pour augmenter la consommation de contenus d'information de qualité chez les jeunes. L'aide financière, octroyée dans le cadre du 2e appel de projets du Programme pour une jeunesse bien informée, permettra de soutenir 20 projets à travers le Québec.

Les initiatives retenues, qui se partagent une enveloppe totale de 912 531 $, ont pour objectif de favoriser l'accès à une information fiable et de qualité pour les jeunes tout en stimulant leur pensée critique face aux contenus auxquels ils sont exposés. Certaines d'entre elles visent aussi à encourager la production de contenus d'information journalistique par les jeunes ou encore destinés aux jeunes.

Les projets retenus seront déployés au cours des prochains mois dans une diversité de milieux, incluant les bibliothèques, les médias communautaires, les organismes jeunesse ainsi que les établissements d'enseignement de niveau secondaire, collégial ou universitaire.

Citations

« L'époque dans laquelle nous évoluons commande un esprit critique développé et aiguisé. Grâce à ce programme, notre jeunesse québécoise a accès à des outils et à des ateliers pour l'aider à discerner le vrai du faux dans la mer de contenus numériques qui lui est accessible. Il est essentiel pour notre gouvernement d'investir dans le développement d'habitudes de consommation d'information de qualité chez les jeunes afin que ceux-ci deviennent des citoyens allumés. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Je suis certain que les projets retenus auront un impact réel sur les habiletés décisionnelles des jeunes. En développant leur esprit critique, ils apprennent à faire confiance à leur jugement, à discerner différentes sources d'information, à s'exprimer et à jouer un rôle actif dans notre société. Je tiens à remercier nos partenaires pour la qualité des projets proposés, qui plairont assurément à notre jeunesse québécoise. »

Samuel Poulin, ministre responsable de la Jeunesse, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

Faits saillants

Le Programme pour une jeunesse bien informée est une initiative conjointe du Secrétariat à la jeunesse et du ministère de la Culture et des Communications.

Ce sont 20 projets qui ont été retenus à l'issue d'une évaluation rigoureuse menée par le ministère de la Culture et des Communications avec la collaboration du Secrétariat à la jeunesse.

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SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Sources : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected]; Matea Marjanovic, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable de la Jeunesse, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, 367 990-7086; Informations : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]; Relations médias, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, [email protected]