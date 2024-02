Logements sociaux et abordables - Création de 37 nouveaux logements pour personnes qui présentent des troubles de santé mentale à Montréal au coût de 18 M$

MONTRÉAL, le 9 févr. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal et l'organisme Maison St-Dominique ont inauguré, à Montréal, la Maison Shelley, un immeuble de 37 logements construit au coût de 18 M$.

La Maison accueillera sous peu des personnes à faible revenu qui présentent des troubles de santé mentale dans l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension. Des services seront offerts aux résidentes et aux résidents, tels qu'un suivi psychosocial et communautaire. Ce projet permet une stabilité résidentielle, un élément clé pour diminuer la grande précarité des clientèles visées et de leur offrir de meilleures conditions pour les aider à surmonter ou soigner leurs problèmes de santé physique ou mentale, qui sont souvent à la source des enjeux de cohabitation sociale.

La construction de ce projet a commencé en avril 2022. Elle a pu se réaliser grâce à l'appui des gouvernements du Canada et du Québec et de la Ville de Montréal, notamment, dans le cadre de l'Entente Canada-Québec, de l'Initiative pour la création rapide de logements et du programme AccèsLogis Québec, de la Société d'habitation du Québec (SHQ).

Les personnes qui y résideront obtiendront également un supplément au loyer du gouvernement du Québec, ce qui leur permettra de débourser 25 % de leurs revenus pour se loger. Il s'agit d'un investissement de plus de 636 000 $, assumé à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Montréal.

« Le gouvernement du Canada continue à travailler avec ses partenaires, comme le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal, pour créer davantage de logements abordables qui répondent aux priorités locales, y compris ici même, dans ma circonscription de Papineau, où les besoins sont importants. Notre contribution dans ce projet a permis de créer 37 nouveaux logements qui feront la différence pour les gens de Saint-Michel. Je tiens à remercier l'organisme Maison St-Dominique pour leur travail d'importance capitale dans notre communauté et la réalisation du projet de la maison Shelley. »

- Le très honorable Justin Trudeau, Premier ministre du Canada et député de Papineau

« L'Initiative pour la création rapide de logements nous permet de livrer des logements sûrs et abordables à celles et ceux qui en ont le plus besoin. La Maison Shelley illustre les résultats tangibles d'une collaboration efficace de tous les paliers de gouvernement. En enrichissant notre communauté, elle touche le cœur des Montréalaises et des Montréalais en leur offrant bien plus qu'un simple lieu de vie : elle devient leur véritable foyer, où la solidarité et le soutien mutuel s'épanouissent. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et député de Laurier-Sainte-Marie

« L'inauguration de la Maison Shelley et de ses 37 logements supplémentaires que Maison St-Dominique rend disponibles dans ce lieu pour des personnes ayant des problèmes de santé mentale, c'est une excellente nouvelle pour Montréal. La contribution de 9,4 M$ de la Société d'habitation du Québec, jointe à celle de nos autres partenaires, a permis de mener à terme ce projet porteur, qui accroit l'offre de logements pour les clientèles vulnérables. En parallèle, je continue mes efforts avec l'ensemble des partenaires du gouvernement pour construire plus de logement pour tous les ménages du Québec. »

- France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation du Québec

« Je me réjouis de la concrétisation de ce projet, qui viendra répondre à un besoin réel de la communauté montréalaise et des personnes vivant avec différentes problématiques, notamment de santé mentale ou de dépendance. Ces personnes pourront avoir accès à différents services adaptés à leur réalité, dont un hébergement social permanent, de même qu'un accompagnement psychosocial et du répit. Je remercie l'organisme Maison St-Dominique ainsi que la Société d'habitation du Québec de porter cette belle initiative. »

- Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« Ce projet, c'est l'aboutissement de deux ans de travail qui ont mené à la réalisation de 37 logements sociaux qui offriront des soins adaptés pour répondre aux besoins des personnes vivant avec des enjeux de santé mentale, tout en respectant leur capacité de payer. La Maison Shelley, c'est une solution concrète à des problèmes complexes. La Ville de Montréal est fière d'avoir investi plus de 3,7 M$ dans cet important projet, qui répond à un besoin criant dans la métropole. La mobilisation du milieu communautaire et des différents paliers de gouvernement doit se poursuivre pour reproduire ce type de projets partout à Montréal. »

- Valérie Plante, mairesse de Montréal

« C'est avec fierté que Maison St-Dominique contribue à l'amélioration des conditions de vie de plusieurs personnes ayant des problèmes de santé mentale. MSD est fière de contribuer et de poursuivre l'effort de plusieurs groupes sociaux et communautaires dans la lutte à la reconnaissance du logement comme droit fondamental. Grâce à la mise en commun des tous les paliers gouvernementaux, ce sont 37 personnes vulnérables qui ont aujourd'hui droit à un logement sécuritaire, abordable et au soutien communautaire nécessaire à leur pleine participation citoyenne. »

- Marie-Maud Sylvestre Audette, directrice générale de Maison St-Dominique

