Les versements au titre de l'Allocation canadienne pour enfants augmentent en 2026-2027: les prestations de près de 81 000 familles du Nouveau-Brunswick seront plus généreuses à compter de ce mois-ci.

SAINT JOHN, NB, July 17, 2026 /CNW/ -- Le gouvernement du Canada allège la charge financière des familles en augmentant l'Allocation canadienne pour enfants (ACE). L'ACE est un paiement mensuel non imposable visant à les aider à subvenir aux besoins de leurs enfants.

Chèques de prestations du gouvernement du Canada avec des billets canadiens en arrière-plan (Groupe CNW/Agence du revenu du Canada)

Aujourd'hui au Nouveau-Brunswick, au nom de l'honorable Anna Gainey, secrétaire d'État (Enfance et Jeunesse), l'honorable Wayne Long, secrétaire d'État (Agence du revenu du Canada et Institutions financières), a le plaisir de souligner l'augmentation de l'aide financière non imposable que les familles reçoivent en 2026-27 grâce à ce programme.

À compter de ce mois-ci, grâce à l'Allocation, une famille pourra recevoir jusqu'à 8 157 $ pour chaque enfant âgé de moins de 6 ans et jusqu'à 6 883 $ pour chaque enfant âgé de 6 à 17 ans. Il s'agit d'une augmentation allant jusqu'à 160 $ par enfant de moins de 6 ans et allant jusqu'à 135 $ par enfant de 6 à 17 ans comparativement à l'année précédente, ce qui permet d'aider les familles à gérer les dépenses quotidiennes, comme l'épicerie, l'habillement et les services de garde d'enfants. Rien qu'au Nouveau-Brunswick, les montants versés au titre de l'Allocation s'élèvent à un total dépassant les 641 millions de dollars au profit d'environ 81 000 familles chaque année. Cela vient réduire les pressions financières qui s'exercent sur elles et contribue à la stabilité financière des ménages de partout au Nouveau-Brunswick.

Aujourd'hui, à l'échelle nationale, l'Allocation vient en aide à environ 3,6 millions de familles s'occupant de 6 millions d'enfants. Elle permet de verser chaque année environ 30 milliards de dollars non imposables aux familles canadiennes. L'Allocation a contribué à sortir des centaines de milliers d'enfants de la pauvreté et a remis davantage d'argent directement dans les poches des parents qui en avaient le plus besoin.

Citations

« À partir de lundi, l'Allocation canadienne pour enfants augmentera pour 3,6 millions de familles canadiennes. Cette augmentation du montant mensuel permettra de couvrir des dépenses quotidiennes, comme les fournitures scolaires, les vêtements et l'épicerie. En investissant dans les enfants, nous investissons dans notre avenir et contribuons à bâtir un Canada fort. »

L'honorable Anna Gainey, secrétaire d'État (Enfance et Jeunesse)

« L'Allocation canadienne pour enfants aide les familles de la province, y compris de ma propre collectivité de Saint John--Kennebecasis, à assumer les coûts associés aux enfants et à bâtir un meilleur avenir pour leurs enfants. En augmentant les versements chaque année pour suivre le rythme de l'inflation, nous veillons à ce que les familles continuent de recevoir l'aide dont elles ont besoin lorsque cela compte le plus. »

L'honorable Wayne Long, secrétaire d'État (Agence du revenu du Canada et Institutions financières)

Faits en bref

L'Allocation canadienne pour enfants est un versement mensuel non imposable fondé sur le revenu de l'année précédente. Elle offre de l'aide aux familles à revenu faible ou moyen ayant des enfants afin de les aider à assumer les dépenses associées à l'éducation des enfants. Au Nouveau-Brunswick, environ 130 000 enfants bénéficient de l'Allocation, car elle améliore la sécurité financière au sein de leur foyer et permet à leurs parents d'investir dans l'avenir de leurs enfants.

Le montant reçu au titre de l'Allocation dépend de plusieurs facteurs clés, notamment le nombre d'enfants et leur âge, ainsi que le revenu familial net rajusté de l'année précédente. Par exemple, une famille avec un enfant de 5 ans et un autre de 9 ans, dont le revenu net familial ajusté est de 65 000 dollars, recevra environ 11 430 $ en 2026-2027. Cela représente près de 400 dollars de plus que ce qu'elle aurait reçu en 2025-2026.

L'Allocation est conçue pour être ajustable en fonction du coût de la vie. Elle est indexée à l'inflation depuis 2018, ce qui garantit aux familles qu'elles pourront compter sur un soutien prévisible qui ira en augmentant.

L'indexation annuelle prend effet le 1 er juillet de manière à coïncider avec le début de l'année du programme pour ce qui est des paiements, c'est-à-dire du 1 er juillet au 30 juin de chaque année.

juillet de manière à coïncider avec le début de l'année du programme pour ce qui est des paiements, c'est-à-dire du 1 juillet au 30 juin de chaque année. De nombreuses études et rapports de recherche ont révélé les retombées suivantes associées à l'Allocation : Elle a aidé les mères monoparentales à faible revenu à joindre les deux bouts; 85 % des répondantes ont indiqué qu'elles connaîtraient beaucoup de difficultés sans l'Allocation. Elle a aidé les familles à faible revenu à consacrer plus d'argent aux nécessités (en anglais seulement), comme la nourriture, le logement et les vêtements pour les enfants. Elle a réduit le taux d'insécurité alimentaire grave (en anglais seulement) d'un tiers chez les familles à faible revenu.



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SOURCE Agence du revenu du Canada