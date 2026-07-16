Avis aux medias - Le secrétaire d'État Long soulignera un soutien plus généreux de l'Allocation canadienne pour enfants

SAINT JOHN, NB, July 16, 2026 /CNW/ -- L'honorable Wayne Long, secrétaire d'État (Agence du revenu du Canada et institutions financières), sera à Saint John pour souligner l'augmentation de l'Allocation canadienne pour enfants, réduisant les coûts pour les familles à travers le Canada.

L'annonce est faite au nom de l'honorable Anna Gainey, secrétaire d'État (Enfants et Jeunesse).

Une séance photo et une disponibilité médiatique suivront l'annonce.

Veuillez noter que tous les détails sont sujets à changement.

Date: Le vendredi 17 juillet 2026

Heure: 10 h HAA

Les médias sont priés d'arriver au plus tard à 9 h 45 (HAA).

L'inscription est obligatoire. Veuillez-vous inscrire en communiquant avec l'équipe des Relations avec les médias à l'adresse suivante : [email protected] .

. De plus amples renseignements seront fournis lors de l'inscription.

Personne-ressource :

Katelyn AdeyAttachée de presse

Bureau du secrétaire d'État (Agence du revenu du Canada et Institutions financières)

[email protected]

Relations avec les médias

Agence du revenu du Canada

[email protected]

SOURCE Agence du revenu du Canada