/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le secrétaire d'État Fuhr soulignera le soutien plus généreux apporté aux familles au moyen de l'allocation canadienne pour enfants/

OTTAWA, ON, July 16, 2026 /CNW/ -- L'honorable Stephen Fuhr, secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense), sera dans l'Okanagan pour souligner l'augmentation de l'allocation canadienne pour enfants, qui réduira les coûts pour les familles partout au Canada. L'annonce est faite au nom de l'honorable Anna Gainey, secrétaire d'État (Enfance et Jeunesse).

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : 17 juillet 2026

Heure : 10 h

Endroit : Kelowna (Colombie-Britannique)

Notes à l'intention des médias

Les représentants des médias qui souhaitent assister à cette annonce sont priés de confirmer leur participation en envoyant leur nom complet et le nom de l'organisme de presse qu'ils représentent auprès de l'équipe des relations avec les médias de Services publics et Approvisionnement Canada à [email protected] au plus tard le 16 juin, à 16 h.

au plus tard le 16 juin, à 16 h. Veuillez indiquer « RSVP pour la conférence de presse du 17 juin » dans l'objet du courriel.

Les détails concernant le lieu de l'événement seront communiqués une fois l'inscription terminée.

Les représentants des médias qui assisteront à l'événement sont priés d'arriver au plus tard à 9 h 45.

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SOURCE Gouvernement du Canada

Personnes-ressources : Renseignements (médias seulement) : Sofiya Sapeha, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Stephen Fuhr, [email protected]; Relations avec les médias, Services publics et Approvisionnement Canada, 819-420-5501, [email protected]