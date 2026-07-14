Panama Papers : mandat d'arrestation à l'échelle du Canada lancé contre une personne accusée d'évasion fiscale

CALGARY, AB, le 14 juill. 2026 /CNW/ - L'Agence du revenu du Canada (ARC) a annoncé aujourd'hui qu'un mandat d'arrestation à l'échelle du Canada a été lancé le 13 juillet 2026 contre Wentao Yang, de Vancouver en Colombie Britannique (anciennement de Calgary, Alberta) suite à son défaut répété de comparaître devant le tribunal. Le 12 novembre 2025, M. Yang a été accusé de plusieurs infractions, notamment d'évasion fiscale et de fraude, personnellement et en sa qualité de directeur de Kailas Energy Corp. (Kailas).

L'ARC a entrepris cette enquête à la suite de la divulgation de renseignements publiés sur le site Web du Consortium international des journalistes d'investigation, dans le cadre des « Panama Papers ». L'ARC allègue que M. Yang a facilité l'acquisition de plusieurs actifs canadiens dans le secteur pétrolier et gazier par des groupes d'investisseurs établis en Chine. Au cours des années d'imposition 2015 et 2016, M. Yang a omis de déclaré des honoraires de consultation, et Kailas a également omis de déclaré de tels honoraires pour l'année d'imposition 2015.. Ces transactions ont été effectuées de manière à dissimuler la provenance des fonds, notamment au moyen de plusieurs transferts, y compris de transferts effectués par l'intermédiaire de comptes bancaires étrangers, avant que les sommes soient déposées dans des comptes canadiens détenus par les accusés. Un total de neuf chefs d'accusation ont été portés contre M. Yang, tant en tant qu'individu qu'en tant que directeur de Kailas, à la fin de l'enquête de l'ARC.

Les renseignements précédents spécifiques au cas proviennent de dossiers judiciaires.

L'ARC veille à l'intégrité du régime fiscal du Canada, contribuant ainsi au bien-être social et économique des Canadiennes et des Canadiens. Elle agit activement pour lutter contre l'évasion fiscale et les déclarations frauduleuses avec tous les outils à sa disposition. L'ARC fait le nécessaire pour que les particuliers et les entreprises déclarent tous leurs revenus et demandent seulement les prestations auxquelles ils ont droit. Ces mesures permettent de financer d'importants programmes de prestations offerts à ceux qui en ont besoin. Toute personne ou entreprise qui ne déclare pas tous ses revenus, qui déclare de fausses pertes ou qui demande des prestations auxquelles elle n'a pas droit peut devoir rembourser les montants reçus et s'exposer à d'autres sanctions.

L'ARC a mis sur pied un service d'abonnement gratuit pour informer la population canadienne des mesures d'exécution qu'elle prend.

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