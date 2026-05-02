Les travaux se poursuivent sur la jetée centrale

MONTRÉAL, ARRONDISSEMENT DE LACHINE, le 2 mai 2026 /CNW/ - La mairesse de l'Arrondissement de Lachine, Julie-Pascale Provost, et l'élue responsable de l'environnement, de la transition écologique et des espaces verts, Gabrielle Rousseau-Bélanger, ont fait le point ce vendredi sur l'avenir du nouveau parc riverain situé aux abords du canal de Lachine.

La jetée centrale du parc, ancien site du port de plaisance de Lachine démantelée en 2021, était au cœur des échanges. Les deux élues se sont entretenues des grandes orientations envisagées pour ce lieu emblématique ainsi que des travaux prévus au cours de l'été. Elles ont convenu de la nécessité d'élaborer des plans précis pour la mise en valeur de ce joyau lachinois. Un projet mobilisateur et inclusif, articulé autour d'un pôle récréotouristique, est notamment envisagé.

Les travaux de déconstruction des infrastructures, bâtiments et équipements désuets de l'ancien port de plaisance de Lachine, amorcés à l'été 2025, se poursuivront dès le début de la semaine prochaine sur le site. Ces interventions constituent une étape essentielle à la restauration environnementale du parc, quel que soit le projet d'aménagement qui sera retenu. Par ailleurs, la patrouille nautique demeura sur le site, à la capitainerie, comme elle le souhaite et poursuivra sa mission au bénéfice de la population.

À terme, le projet vise à mettre en valeur les berges et à aménager un espace public de qualité, répondant aux besoins de la population. Il s'inscrit également dans la stratégie montréalaise de lutte et d'adaptation aux changements climatiques.

Citations

« Je suis très contente d'avoir pu discuter avec madame Rousseau-Bélanger des préoccupations des Lachinois et Lachinoises et d'échanger sur l'avenir de ce site prometteur. Notre rencontre a été très productive et a permis d'aligner nos visions avec le Service des grands parcs en vue de réaliser un projet inclusif et rassembleur, qui mettra en valeur notre plan d'eau et qui comblera les besoins de la population. »

Julie-Pascale Provost, mairesse de l'Arrondissement de Lachine

« Les échanges tenus à Lachine ont été constructifs et porteurs pour la suite du projet. En misant sur une collaboration soutenue, nous préparons le déploiement d'un pôle récréotouristique inclusif et rassembleur, appuyé par des infrastructures de qualité qui contribueront concrètement à améliorer la qualité de vie des citoyennes et citoyens de Lachine, comme de l'ensemble des Montréalaises et Montréalais. »

Gabrielle Rousseau-Bélanger, élue responsable de l'environnement, de la transition écologique et des espaces verts, Ville de Montréal

Travaux effectués au printemps 2026

Ces travaux visent notamment le démantèlement des installations de l'ancien port de plaisance, qui avaient atteint la fin de leur durée de vie utile soient:

La déconstruction des bâtiments de la guérite;

Le retrait du système de collecte des eaux usées;

Les travaux électriques et de télécommunication afin d'assurer le maintien des services dans le parc.

Consultez l'avis de travaux

Fermeture temporaire du parc

Afin d'assurer la sécurité des piétonnes, piétons et cyclistes, l'accès au site sera temporairement fermé jusqu'à la fin des travaux, en juin.

SOURCE Arrondissement Lachine (Ville de Montréal)

Renseignements : Yves Lemire, chef de cabinet de la mairesse de Lachine, Tél: (514) 947-9722, [email protected]