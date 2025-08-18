Inauguration du parc Brewster : un premier parc éponge voit le jour à Lachine

MONTRÉAL, le 18 août 2025 /CNW/ - L'Arrondissement de Lachine a célébré, le 14 août dernier, l'inauguration officielle du parc Brewster situé à l'intersection de la 44e Avenue et la rue Broadway, dans un secteur paisible à proximité du lac Saint-Louis. Lieu de rencontre privilégié des jeunes familles, le parc se trouve dans un secteur particulièrement vulnérable aux inondations.

Le jardin de pluie et les saillies végétalisées du nouveau parc éponge dans l'arrondissement de Lachine permettent d'absorber et de rediriger le surplus d'eau de pluie. (Groupe CNW/Arrondissement Lachine (Ville de Montréal)) Le jardin de pluie et les saillies végétalisées du nouveau parc éponge dans l'arrondissement de Lachine permettent d'absorber et de rediriger le surplus d'eau de pluie. (Groupe CNW/Arrondissement Lachine (Ville de Montréal)) Le jardin de pluie et les saillies végétalisées du nouveau parc éponge dans l'arrondissement de Lachine permettent d'absorber et de rediriger le surplus d'eau de pluie. (Groupe CNW/Arrondissement Lachine (Ville de Montréal))

Fermé pendant un an pour la réalisation des travaux de transformation écologiques, le parc s'impose à présent comme étant le tout premier parc éponge de Lachine. Ce projet ambitieux a été conçu pour répondre aux enjeux croissants liés aux épisodes de fortes pluies et de vagues de chaleur, en intégrant des aménagements paysagers innovants et durables. Grâce à l'introduction de sols perméables, d'un bassin de récupération de l'eau de pluie et de plantations adaptées, le parc peut désormais absorber et rediriger l'eau de pluie, évitant l'engorgement des égouts, tout en offrant aux visiteurs un havre de fraîcheur et de nature.

« Ça fait du bien de voir les modules du parc Brewster ainsi que la canopée renouvelée. C'est aussi notre premier parc éponge à Lachine. Il redirige et absorbe l'excès d'eau de pluie de la 44e Avenue. Il marque ainsi une nouvelle approche dans nos aménagements, fondée sur l'intégration des matériaux naturels, le jeu et la gestion de l'eau. Nous sommes fiers d'offrir à la population un lieu où familles, enfants et aînés peuvent marcher, jouer et se détendre. Ici, innovation et qualité de vie vont de pair. » - Maja Vodanovic, mairesse de Lachine

Faits saillants

Le nouveau parc propose :

Des zones de détente et de pique-nique ombragées

Des aires de jeux inclusives et durables

Des modules de jeux écologiques en bois

Un jardin de pluie avec des pierres de gué permettant le jeu des enfants

Trois brumisateurs

Une pompe à eau

Une table d'accessibilité universelle et une table octogonale

Une nouvelle fontaine d'eau

Une chaise longue de deux places

Une balançoire en bois à corde géante

Les travaux ont également permis :

De remplacer tous les sentiers en béton par du sable

De remplacer tout le système d'éclairage pour accroître la sécurité en soirée

D'ajouter 2 saillies végétalisées, 5 arbres, 58 arbustes et 378 vivaces.

Le réaménagement du parc Brewster représente un investissement de 879 222 $ pour l'Arrondissement. Ce projet s'inscrit dans la stratégie municipale pour une ville plus verte, résiliente et inclusive tout en améliorant la qualité de vie des citoyens.

SOURCE Arrondissement Lachine (Ville de Montréal)

Source : Isabelle Jacques, Chargée de communication, Arrondissement de Lachine, 438 823-4947