Lachine inaugure le Quai 34 : une nouvelle place publique au bord du lac Saint-Louis

MONTRÉAL, le 27 août 2025 /CNW/ - L'Arrondissement de Lachine est fier d'inaugurer aujourd'hui le Quai 34, un espace public réaménagé au bord du lac Saint-Louis, qui offre désormais à la population un lieu de détente accueillant, idéal pour se retrouver entre amis ou simplement profiter de la beauté de la nature.

Quai de la 34e Avenue à Lachine (1913) - Source BAnQ (Groupe CNW/Arrondissement Lachine (Ville de Montréal)) Quai 34 réaménagé (2025) - Source arrondissement de Lachine (Groupe CNW/Arrondissement Lachine (Ville de Montréal))

La Ville de Montréal a consacré 25 M$ à la réalisation de projets proposés et choisis par la population lors de la première édition du budget participatif (2020-2021). Le Quai 34 est l'un des projets lauréats, sélectionné pour sa capacité à transformer un site historique en un espace public vivant et durable. Le concept de transformation a été proposé par des citoyens et des citoyennes soucieux de revitaliser cet espace minéralisé, autrefois un pilier central d'une activité maritime active, en un lieu accessible à tous.

« Il n'y a pas si longtemps, le Quai 34 était un stationnement. Aujourd'hui, c'est devenu l'un des plus beaux endroits pour se détendre et admirer le bord de l'eau avec le phare en arrière-plan, emblème de Lachine. Je tiens à remercier la conseillère Michèle Flannery, l'ingénieur Tyler Ball, l'architecte François Martineau et l'urbaniste Julie Levasseur, qui ont uni leurs talents pour redonner vie à une partie importante de notre patrimoine. » - Maja Vodanovic, mairesse de Lachine

Un cadre de vie plus vert imaginé par les citoyens

La vision des citoyens et citoyennes était claire : le réaménagement du quai devait inclure des zones de repos, des espaces dédiés à la pêche et des espaces de contemplation proposant des points de vue imprenables sur le large. Le Quai 34 incarne le renouveau urbain de Lachine, en mettant en valeur le patrimoine maritime tout en offrant un aménagement moderne, accessible et durable.

La réalisation des travaux d'aménagement et de réfection, confiés à la firme Excavation E.S.M. ont permis de :

Transformer le quai de stationnement en un lieu vert permettant l'écoulement naturel des eaux de pluie;

Réduire les îlots de chaleur grâce à l'ajout de fosses de plantation;

Donner plus de place à la nature grâce aux diverses espèces de plantes présentes;

Améliorer l'éclairage permettant une meilleure visibilité, surtout en soirée;

Intégrer des aires de repos universelles;

Ajouter des supports pour cannes à pêche;

Ajouter une règle de mesure à poissons;

Accroître la sécurité du lieu par l'ajout d'une structure en béton entre le stationnement et le quai limitant l'accès aux véhicules.

La petite histoire du quai de la 34e Avenue

Le Quai 34 est situé au bout de la 34e Avenue dans l'arrondissement de Lachine, en bordure du lac Saint-Louis, à l'intersection du boulevard Saint-Joseph. Construit en bois en 1852, il accueillait la gare du terminus du chemin de fer Grand Trunk, reliant la gare Bonaventure à la traverse-ferry vers Caughnawaga (aujourd'hui Kahnawake) et l'État de New York. Le bateau à vapeur Iroquois assurait alors le transport de la locomotive et de ses trois wagons vers l'autre rive.

Avec le déclin du transport de passagers vers la fin du XIXe siècle, le quai a progressivement accueilli le transport de marchandises, soutenant les activités industrielles autour du Canal de Lachine. Reconstruit en béton en 1937, il demeure un témoin important du développement maritime et industriel de l'arrondissement de Lachine.

SOURCE Arrondissement Lachine (Ville de Montréal)

Source : Isabelle Jacques, Chargée de communication - Arrondissement de Lachine, 438 823-4947