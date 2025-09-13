Célébration au parc Grovehill : Lachine inaugure ses nouveaux terrains sportifs

MONTRÉAL, le 13 sept. 2025 /CNW/ - La mairesse de l'Arrondissement de Lachine, Maja Vodanovic, accompagnée de la conseillère d'arrondissement du district Fort-Rolland, Michelle Flannery, a inauguré aujourd'hui les nouveaux terrains de volleyball de plage et de basketball ainsi que l'aire de planche à roulettes du parc Grovehill, lors d'une célébration festive.

Nouveau terrain de basketball au parc Grovehill (Groupe CNW/Arrondissement Lachine (Ville de Montréal)) Nouvelle aire de planche à roulettes au parc Grovehill (Groupe CNW/Arrondissement Lachine (Ville de Montréal))

Après une année de travaux, le parc offre désormais aux résidents et résidentes un espace sportif à la fois moderne et sécuritaire, marquant une avancée significative dans le développement des infrastructures sportives de l'Arrondissement.

« Longtemps attendus, les terrains de skate, de basket et de volleyball ont enfin été rénovés et améliorés. Ces installations entièrement réaménagées répondent davantage aux besoins de nos jeunes. C'est un lieu où les ados et les familles peuvent se retrouver, bouger et créer des souvenirs. Ce parc reflète l'énergie et la vitalité de notre communauté. Nous avons hâte d'y voir des prouesses et des tournois. » - Maja Vodanovic, mairesse de Lachine

Des plateaux sportifs inclusifs

Grâce à l'ajout de paniers abaissés, les nouveaux terrains de basketball sont maintenant accessibles à tous, quel que soit l'âge ou le niveau. Le terrain de volleyball de plage et l'aire de planches à roulettes ont été entièrement repensés et proposent une expérience renouvelée, stimulante et dynamique.

Parmi les améliorations apportées, on y trouve :

La modernisation des surfaces de jeux;

L'ajout d'obstacles variés dans l'aire de planche à roulettes pour stimuler les parcours;

La création d'un chemin d'accès ponctué de modules pour dynamiser le parcours des planchistes;

L'installation de paniers de basketball adaptés pour favoriser l'inclusion;

L'amélioration de l'éclairage pour renforcer la sécurité;

L'aménagement d'espaces de détente accueillantes pour les familles.

Un espace vert revitalisé pour la communauté

Au-delà des installations sportives, le parc a également bénéficié d'un réaménagement paysager complet. Pas moins de 35 arbres, 70 arbustes et plus de 1000 vivaces ont été plantés, contribuant à créer un environnement verdoyant et agréable. Cette transformation témoigne de l'engagement de l'arrondissement à offrir des espaces publics durables, propices à l'activité physique, à la détente et au bien-être collectif.

Ce projet d'une valeur de près de 4 M$ a été réalisé grâce au financement du Programme des installations sportives extérieures (PISE - 2021-2025) de la Ville de Montréal, en collaboration avec l'Arrondissement de Lachine. Le concept a été élaboré par la firme Expertise Sports Design LG, tandis que l'exécution des travaux a été confiée à l'entreprise Charex inc.

SOURCE Arrondissement Lachine (Ville de Montréal)

Source : Isabelle Jacques, Chargée de communication - Arrondissement de Lachine, 438 823-4947