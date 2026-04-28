Invitation aux médias - 50e anniversaire des Jeux olympiques de Montréal - Les partenaires lancent une programmation festive et rassembleuse et dévoilent la chanson officielle

MONTRÉAL, le 28 avril 2026 /CNW/ - La Ville de Montréal, le Parc olympique, la Société du parc Jean-Drapeau et le Comité olympique canadien invitent les médias au lancement de la programmation du 50e des Jeux olympiques de Montréal.
En primeur, les partenaires y dévoileront les éléments phares d'une programmation riche et rassembleuse, qui fera vibrer la métropole tout au long de l'année : spectacles, événements sportifs, expériences culturelles et grands rendez-vous publics. La chanson thème officielle du 50e anniversaire sera également dévoilée en primeur.
Des occasions d'entrevues et de captation d'images seront offertes sur place.
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Date :
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4 mai 2026
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Heure :
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10 h 30
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Lieu :
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Comité olympique canadien - hall d'entrée
500, boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1W7
Porte-parole présents
- Mme Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal
- Mme Soraya Martinez Ferrada, mairesse de Montréal
- Mme Joëlle Bordeur, présidente-directrice générale du Parc olympique
- Mme Véronique Doucet, directrice générale de la Société du parc Jean-Drapeau
- M. Eric Myles, chef du sport, Comité olympique canadien
Veuillez confirmer votre présence à l'adresse [email protected].
SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif
Renseignements : Ville de Montréal, [email protected]; Société du parc Jean-Drapeau, Gabrielle Fontaine-Giroux, [email protected]; Parc olympique, [email protected]; Comité olympique canadien, Marie-Anik L'Allier, [email protected]
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