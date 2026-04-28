Invitation aux médias - 50e anniversaire des Jeux olympiques de Montréal - Les partenaires lancent une programmation festive et rassembleuse et dévoilent la chanson officielle

MONTRÉAL, le 28 avril 2026 /CNW/ - La Ville de Montréal, le Parc olympique, la Société du parc Jean-Drapeau et le Comité olympique canadien invitent les médias au lancement de la programmation du 50e des Jeux olympiques de Montréal.

En primeur, les partenaires y dévoileront les éléments phares d'une programmation riche et rassembleuse, qui fera vibrer la métropole tout au long de l'année : spectacles, événements sportifs, expériences culturelles et grands rendez-vous publics. La chanson thème officielle du 50e anniversaire sera également dévoilée en primeur.

Des occasions d'entrevues et de captation d'images seront offertes sur place.

Date : 4 mai 2026 Heure : 10 h 30 Lieu : Comité olympique canadien - hall d'entrée

500, boulevard René-Lévesque Ouest

Montréal (Québec) H2Z 1W7

Porte-parole présents

Mme Chantal Rouleau , ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal Mme Soraya Martinez Ferrada , mairesse de Montréal

, mairesse de Montréal Mme Joëlle Bordeur , présidente-directrice générale du Parc olympique

, présidente-directrice générale du Parc olympique Mme Véronique Doucet , directrice générale de la Société du parc Jean-Drapeau

, directrice générale de la Société du parc Jean-Drapeau M. Eric Myles, chef du sport, Comité olympique canadien

Veuillez confirmer votre présence à l'adresse [email protected].

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements : Ville de Montréal, [email protected]; Société du parc Jean-Drapeau, Gabrielle Fontaine-Giroux, [email protected]; Parc olympique, [email protected]; Comité olympique canadien, Marie-Anik L'Allier, [email protected]