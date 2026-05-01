Dévoilement des récipiendaires 2026 de l'Ordre de Montréal

MONTRÉAL, le 1er mai 2026 /CNW/ - Le comité exécutif de la Ville de Montréal a entériné la nomination de 17 personnes qui recevront les insignes de l'Ordre de Montréal, le 8 mai prochain. L'Ordre de Montréal est la plus haute distinction montréalaise et rend hommage aux Montréalaises et aux Montréalais qui s'engagent pour la communauté et qui contribuent de manière remarquable au développement et au rayonnement de la métropole.

« C'est avec fierté que je dévoile les noms des récipiendaires de l'Ordre de Montréal pour l'année 2026. Ces personnes d'exception proviennent d'horizons, de milieux et de domaines d'activité variés. Qu'elles œuvrent en culture, en science, en affaires, en sport, en santé ou en engagement communautaire, elles partagent une même volonté de mettre leur expertise et leur énergie au service du bien commun. Leurs actions, menées avec constance et conviction, ont un impact concret et durable sur la collectivité. En reconnaissant ces parcours d'exception, la Ville rend hommage à des personnes qui contribuent, chacune à leur manière, à faire de Montréal une ville plus forte, plus inclusive et plus solidaire », a déclaré la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada.

Les récipiendaires 2026

Le titre de commandeure ou commandeur, le grade le plus élevé de l'Ordre, sera décerné à :

Christiane Ayotte , ex-directrice du Laboratoire de contrôle du dopage de l'Institut national de la recherche scientifique (INRS).

, ex-directrice du Laboratoire de contrôle du dopage de l'Institut national de la recherche scientifique (INRS). Stephen Bronfman , président exécutif de la société d'investissement Claridge, entrepreneur social et philanthrope.

, président exécutif de la société d'investissement Claridge, entrepreneur social et philanthrope. Bruny Surin , athlète, médaillé d'or aux Jeux olympiques d'Atlanta, créateur de la Fondation Bruny Surin.

, athlète, médaillé d'or aux Jeux olympiques d'Atlanta, créateur de la Fondation Bruny Surin. Bernard Voyer, explorateur, alpiniste et conférencier de renommée internationale.

Le titre d'officière ou d'officier sera remis à :

Louise Champoux-Paillé , mentore, muséologue, économiste et administratrice de sociétés.

, mentore, muséologue, économiste et administratrice de sociétés. Diane Juster , parolière, compositrice, interprète et pianiste .

, parolière, compositrice, interprète et pianiste Richard Legendre , directeur associé du Pôle sports HEC Montréal, ex-ministre du Tourisme, du Loisir et du Sport du Québec, membre du Temple de la renommée du tennis canadien.

, directeur associé du Pôle sports HEC Montréal, ex-ministre du Tourisme, du Loisir et du Sport du Québec, membre du Temple de la renommée du tennis canadien. Catherine Régis , professeure titulaire à la Faculté de droit de l'Université de Montréal, spécialiste des enjeux liés à l'intelligence artificielle et à la gouvernance responsable du numérique.

, professeure titulaire à la Faculté de droit de l'Université de Montréal, spécialiste des enjeux liés à l'intelligence artificielle et à la gouvernance responsable du numérique. Richard J. Renaud, président du conseil et chef de la direction de TNG Corporation, homme d'affaires et philanthrope.

Enfin, le titre de chevalière ou de chevalier sera attribué à :

Rislaine Benkelfat , pédiatre à l'Hôpital de Montréal pour enfants, professeure adjointe au département de pédiatrie de l'Université McGill, conceptrice et cofondatrice de la clinique « DocTocToc ».

, pédiatre à l'Hôpital de Montréal pour enfants, professeure adjointe au département de pédiatrie de l'Université McGill, conceptrice et cofondatrice de la clinique « DocTocToc ». Alain Chartrand , cofondateur, directeur général et artistique du festival Coup de cœur francophone.

, cofondateur, directeur général et artistique du festival Coup de cœur francophone. Georges Coulombe , président et fondateur de la Société de gestion Georges Coulombe, figure marquante de la revitalisation immobilière et patrimoniale.

, président et fondateur de la Société de gestion Georges Coulombe, figure marquante de la revitalisation immobilière et patrimoniale. Nathalie De Marcellis-Warin , professeure à Polytechnique Montréal, chercheuse et présidente-directrice générale du Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO).

, professeure à Polytechnique Montréal, chercheuse et présidente-directrice générale du Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO). Denis Gougeon , compositeur et professeur à la Faculté de musique de l'Université de Montréal, personnalité influente de la musique classique contemporaine.

, compositeur et professeur à la Faculté de musique de l'Université de Montréal, personnalité influente de la musique classique contemporaine. Alain Paré , fondateur de la Conférence internationale des arts de la scène (CINARS).

, fondateur de la Conférence internationale des arts de la scène (CINARS). Guy Sauvageau , biologiste, hématologue à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, reconnu mondialement pour sa recherche sur les cellules souches du sang.

, biologiste, hématologue à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, reconnu mondialement pour sa recherche sur les cellules souches du sang. Édouard Staco, président du Fonds 1804 pour la persévérance scolaire et président fondateur du Sommet socioéconomique pour le développement des jeunes des communautés noires.

Le conseil consultatif de l'Ordre de Montréal

Le conseil consultatif de l'Ordre de Montréal a pour mandat d'examiner les dossiers de candidature reçus, de formuler des recommandations d'admission à l'Ordre de Montréal et d'attribuer un grade (commandeur-e, officier-ère, chevalier-ère) pour chaque profil retenu, sur la base de l'ampleur, de l'originalité et de l'impact collectif de ses réalisations.

Le conseil consultatif est formé des membres suivants : Isabelle Hudon, Frantz Saintellemy, Steve Foster, Monika Ille et Louise Roy.

À propos de l'Ordre de Montréal

Créé lors du 375e anniversaire de la fondation de Montréal, et en complément aux symboles municipaux que sont les armoiries, adoptées en 1833, et le drapeau, en 1938, l'Ordre de Montréal est la plus haute distinction honorifique décernée par la Ville. Elle vise à reconnaître les mérites de Montréalaises et de Montréalais s'étant distingués par :

L'éminence de leur contribution au développement de la ville;

La notoriété de leur apport à son rayonnement local et international;

Le caractère exemplaire de leur engagement au service de leurs concitoyennes et concitoyens;

La qualité remarquable de leurs réalisations professionnelles.

Pour plus de renseignements sur l'Ordre de Montréal et pour soumettre en tout temps la candidature d'une personne inspirante, visitez le site ville.montreal.qc.ca/ordre.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Joanna Kanga, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 221-5117, [email protected]; Renseignements : Service des communications et des affaires publiques, Ville de Montréal, [email protected]