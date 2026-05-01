L'administration Martinez Ferrada adapte un projet de piste cyclable après avoir consulté les citoyens

MONTRÉAL, le 1er mai 2026 /CNW/ - À la suite d'une consultation publique qui s'est tenue le 2 avril dernier, la Ville de Montréal et l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve annoncent que la piste cyclable de la rue Hochelaga, initialement prévue jusqu'à l'autoroute 25, s'arrêtera à la rue Louis-Veuillot et se connectera au REV Souligny.

« Je me réjouis que l'arrondissement ait modifié le projet de piste cyclable pour qu'il tienne davantage compte de la volonté des citoyens. Comme on l'a promis en campagne électorale, on s'assure d'être une administration qui est à l'écoute du terrain et qui n'a pas peur de s'adapter pour trouver le bon projet au bon endroit. » - Alan DeSousa, élu responsable de la mobilité et des infrastructures au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Tracé et phasage des travaux

Le projet revu prévoit l'aménagement de pistes cyclables unidirectionnelles de chaque côté de la rue Hochelaga jusqu'à la rue Louis-Veuillot, située dans le quartier de Mercier-Ouest. De là, les cyclistes se dirigeant vers l'est pourront emprunter la piste cyclable de la rue Lacordaire en direction sud pour rejoindre la piste cyclable longeant l'avenue Souligny. Les cyclistes en provenance de la piste Souligny se dirigeant vers l'ouest pourront quant à eux utiliser la piste voisine de la rue Louis-Veuillot en direction nord pour rejoindre la rue Hochelaga.

Les travaux entre les rues Viau et Louis-Veuillot seront réalisés de 2027 à 2029, de manière à ce que la Ville s'arrime avec ceux d'Hydro-Québec déjà prévus sur le tronçon lors de cette même période. Le tronçon compris entre l'avenue Desjardins et la rue Viau sera planifié et réalisé subséquemment. Les travaux de la phase 1, initiés en 2025 et mis à l'arrêt pendant l'hiver, se termineront ce printemps. Pour ne pas dédoubler la piste cyclable sur l'axe parallèle à l'avenue Souligny, la section du projet entre la rue Lacordaire et l'autoroute 25 est annulée.

« En quelques mois seulement, nous avons respecté notre engagement de consulter les citoyens sur les phases successives du projet. Il faut maintenant les écouter. Les attentes citoyennes sont très claires : un réseau cyclable connecté, mais en tenant compte des inquiétudes concernant la fluidité, la perte de places de stationnement et les autres irritants soulevés lors de la consultation. Nous réaffirmons donc notre engagement pour la sécurisation de la rue Hochelaga et des ajustements seront apportés afin de répondre aux préoccupations exprimées. » - Chantal Gagnon, mairesse de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

Cette décision s'appuie sur le résultat de la journée de consultation qui s'est tenue le 2 avril dernier et à laquelle 548 personnes ont pu se prononcer sur deux tracés proposés par le Service de l'urbanisme et de la mobilité de la Ville de Montréal.

L'option 1, qui consistait à poursuivre l'aménagement sur la rue Hochelaga, dans un horizon de 5 ans, est celle ayant été préférée par une majorité de répondant(e)s, soit 82,85 % ou 454 personnes. L'option 2, qui proposait de poursuivre l'aménagement du lien cyclable sur la rue de Rouen, puis dans le boisé Steinberg, dans l'axe de l'avenue Souligny, dans un horizon de 8 à 10 ans, a pour sa part été la préférée de 43 personnes (7 %). 32 personnes (5,84 %) ont, quant à elles, indiqué être d'accord tant avec l'option 1 (à court terme) que l'option 2 (à plus long terme).

Les participant(e)s qui ne désiraient pas appuyer les propositions pouvaient exprimer leur désaccord à la deuxième question du questionnaire. 19 personnes (3,47 %) ont indiqué « Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre ». De ce nombre, 16 personnes (2,91 %) ont exprimé une opposition au projet de piste cyclable en commentaire. Tous les commentaires formulés par les citoyens ont été comptabilisés et sont reflétés dans le rapport de consultation.

Il est possible de consulter la documentation relative à cette journée de consultation en visitant la page du projet sur montreal.ca.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Rosiane Tessier, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 308-6893, [email protected]; Renseignements : Service des communications et des affaires publiques, Ville de Montréal, [email protected]