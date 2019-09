Les théâtres de London et de Sarnia reçoivent une aide fédérale pour l'infrastructure

Le gouvernement du Canada soutient d'importants travaux de rénovation et de modernisation au Grand Théâtre de London et au Théâtre Imperial de Sarnia

LONDON, ON, le 5 sept. 2019 /CNW/ - Notre gouvernement s'est engagé à appuyer la création et la rénovation d'espaces culturels pour améliorer l'accès aux arts et au patrimoine.

M. Peter Fragiskatos, député de London-Centre-Nord, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'un financement de 4,1 millions de dollars à London, au Grand Théâtre, un théâtre historique ontarien. Il était accompagné de Mme Kate Young, députée de London-Ouest. Ils ont fait cette annonce au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme.

Accordée par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels, cette aide permettra au Théâtre d'améliorer et d'agrandir ses espaces de spectacle et de production ainsi que d'acheter du matériel spécialisé. Les rénovations contribueront à améliorer l'offre de programmation du théâtre et à s'assurer qu'il peut continuer à servir de ressource aux organismes artistiques communautaires qui louent des locaux dans le bâtiment.

M. Fragiskatos a aussi profité de l'occasion pour souligner l'octroi récent de la somme de 100 000 dollars au Théâtre Sarnia, une autre troupe régionale de la région, en vue de remplacer le système de chauffage et de refroidissement de son établissement, ce qui améliorera l'efficacité énergétique du théâtre.

Depuis 2016, près de 500 millions de dollars en financement supplémentaire ont été ajoutés au Fonds du Canada pour les espaces culturels dans le cadre de son plan Investir dans le Canada, le plan historique du gouvernement du Canada visant à appuyer la construction d'infrastructures communautaires d'un océan à l'autre.

« Notre gouvernement sait qu'investir dans les arts et la culture contribue à édifier des collectivités dynamiques et unies. Nous sommes fiers d'appuyer la rénovation de ces deux biens culturels. Ces améliorations renforceront les scènes culturelles locales et elles aideront à rendre la culture plus accessible aux résidents de London et Sarnia. »

− L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme.

« L'annonce d'aujourd'hui permettra au Grand Théâtre et au Théâtre Imperial de Sarnia de moderniser leurs installations et de continuer à soutenir et à faire croître la scène artistique florissante du Sud-Ouest de l'Ontario. Je suis fier de constater que deux importantes institutions culturelles de notre région bénéficient de l'engagement du gouvernement à investir dans les infrastructures culturelles. Félicitations à Deb et à l'équipe du Grand Théâtre, ainsi qu'à Brian et à l'équipe de Sarnia, pour leur travail acharné et leur dévouement. »

− M. Peter Fragiskatos, député de London-Centre-Nord

« En appuyant les rénovations au Grand Théâtre et au Théâtre Impérial, notre gouvernement démontre son engagement à investir dans des institutions qui mettent en valeur le talent canadien. Nous savons que des institutions culturelles fortes assurent un avenir solide aux arts. »

− Mme Kate Young, députée de London-Ouest

« Le Grand Théâtre de London, en Ontario, a pour mission d'être curieux du monde et fier de London. Tout en continuant de nous concentrer sur la création d'expériences transformatrices sur nos scènes, nous faisons tout cela dans un bâtiment centenaire dont la conception, l'équipement et les systèmes n'ont pas été mis à jour ni modernisés depuis près de 40 ans. Nous sommes reconnaissants de cet appui du Fonds du Canada pour les espaces culturels. L'aide fera en sorte que le théâtre demeure une installation à la fine pointe de la technologie qui fera vivre aux Londoniens et à tous les Canadiens des expériences théâtrales de calibre mondial. »

− Mme Deb Harvey, directrice générale, Grand Théâtre de London

« Nous sommes ravis que le gouvernement du Canada reconnaisse l'incidence culturelle et économique importante qu'ont le Théâtre Sarnia et le Théâtre Imperial sur Sarnia, Lambton et le Sud-Ouest de l'Ontario. L'investissement fédéral de 100 000 dollars nous a permis de poursuivre la réalisation de notre projet d'immobilisations! »

− M. Brian Austin Jr., directeur général, Théâtre Imperial

Fondé en 1901, le Grand Théâtre est un établissement régional sans but lucratif qui produit et présente du théâtre professionnel sur deux scènes. Il contribue également aux programmes d'éducation et de mentorat pour les jeunes par l'entremise de l'initiative « High School Project », le seul programme de théâtre en Amérique du Nord qui offre aux élèves du secondaire la possibilité d'apprendre les arts de la scène dans un cadre professionnel.

Le Théâtre Sarnia offre des spectacles depuis 1927. C'est donc l'une des plus anciennes troupes de théâtre toujours en activité au Canada.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial et créatif, y compris les centres de création. Le Fonds appuie des projets de rénovation et de construction ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la réalisation d'études de faisabilité liées aux espaces culturels.

Dans le budget de 2017, on prévoyait d'investir 300 millions de dollars sur 10 ans dans le Fonds du Canada pour les espaces culturels afin de soutenir le perfectionnement des talents canadiens ainsi que l'entrepreneuriat dans les milieux artistiques et culturels. Ces investissements réalisés un peu partout au Canada contribuent à créer des emplois, à stimuler l'activité économique, à renforcer les communautés et à célébrer la richesse de la scène culturelle du Canada.

