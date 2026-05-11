Près de huit travailleurs et travailleuses sur dix (76 %) au Canada souhaitent que les employeurs contribuent activement à leur sécurité financière.

Moins de la moitié (41 %) bénéficie actuellement d'un soutien pour épargner au travail.

Les travailleurs et travailleuses au pays estiment que la stabilité financière est l'aspect le plus important d'un emploi.

TORONTO, le 11 mai 2026 /CNW/ - La Sun Life a annoncé aujourd'hui le lancement d'Essentiels Sun LifeMC et d'Essentiels Plus Sun LifeMC, deux nouvelles solutions numériques d'épargne au travail spécialement conçues pour les petites et moyennes entreprises (PME). Ces solutions, qui sont simples et accessibles, permettront aux propriétaires d'entreprise de mieux soutenir les membres de leur équipe en les aidant à renforcer leur stabilité financière et leur confiance à long terme.

Avec l'incertitude économique grandissante et la pression croissante sur les coûts, la constitution d'une main-d'œuvre stable et fidèle est une priorité pour les entreprises de toutes tailles. Pour les employeurs, les régimes d'épargne au travail peuvent être un moyen pratique d'investir dans leur personnel sans ajouter de complexité. Une étude récente menée par The Harris Poll pour la Sun Life démontre pourquoi ce type de soutien est important dans le contexte actuel. En effet, plus du quart des travailleurs et travailleuses au pays affirment que le stress financier nuit à la productivité et à l'engagement au travail, et 87 % croient que les employeurs qui offrent du soutien à l'épargne améliorent la fidélisation du personnel.

« Les propriétaires de PME sont un pilier de notre économie. Avec la hausse des prix, l'incertitude économique et la difficulté constante à attirer et à conserver les talents, ils en ont beaucoup sur les épaules », affirme Ted Singeris, vice-président, relations avec la clientèle et développement des affaires, Régimes collectifs de retraite et chef de l'Ouest du Canada, Sun Life. « Les solutions Essentiels Sun Life peuvent aider à alléger leur fardeau. Avec un régime d'épargne au travail simple et abordable qui élimine la complexité et peut être mis en place en aussi peu qu'une semaine, il devient plus facile de soutenir le bien-être financier du personnel ».

Des régimes d'épargne au travail adaptés et accessibles

Les régimes Essentiels Sun Life et Essentiels Plus Sun Life peuvent être mis en place rapidement, sont faciles à gérer, et aident à maximiser la croissance des placements. Il n'y a pas de frais de mise en place ni de minimum en ce qui a trait à la participation ou aux cotisations des membres du personnel. Ces derniers peuvent commencer à épargner immédiatement dans des comptes enregistrés, comme le REER et le CELI, par l'entremise de l'expérience numérique intégrée de la Sun Life, notamment l'appli ma Sun Life mobile. En outre, ils profitent de l'expertise approfondie de la Sun Life, d'un soutien guidé en matière de finances et d'une expérience fluide, en plus d'avoir accès à des conseils et à des outils numériques novateurs qui renforcent leur confiance et peuvent aider à optimiser leurs résultats.

L'expérience offerte repose sur les Fonds Granite axés sur une date d'échéance de Placements mondiaux Sun Life, qui sont conçus pour éliminer les jeux de devinettes avec les placements grâce au rajustement du risque au fil du temps. C'est le type d'approche de placement qui s'applique souvent par défaut dans les régimes de grande envergure. Les PME peuvent maintenant en profiter, dans une solution qui convient à leur budget et à leurs besoins en matière de gouvernance.

Grâce à sa position de leader sur le marché des régimes collectifs de retraite et de la gestion d'actifs, la Sun Life permet aux PME d'accéder à un régime crédible et moderne conçu pour soutenir la sécurité financière à long terme de leur personnel.

Voici d'autres constats découlant de l'étude :

Seule la moitié des travailleurs et travailleuses au pays ont confiance en leur situation financière dans le contexte actuel de hausse du coût de la vie et d'incertitude économique.

Plus des trois quarts souhaitent épargner davantage, mais estiment ne pas pouvoir le faire.

Plus de 80 % croient que l'épargne au travail et les conseils financiers devraient être des avantages standards.

Plus des trois quarts (83 %) affirment que les PME devraient avoir accès aux mêmes solutions d'épargne de qualité que les grandes entreprises.

Vous voulez en savoir plus? Inscrivez-vous au webinaire Perspectives du marché et solutions pour les PME du 26 mai en cliquant ici.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 mars 2026, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,58 T$. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

Note à l'intention des rédacteurs et rédactrices : Tous les montants sont en dollars canadiens.

À propos de The Harris Poll et méthodologie utilisée

The Harris Poll Canada fait partie d'une société mondiale d'études de marché et de conseil offrant une gamme complète de services. Nous fournissons aux entreprises canadiennes des renseignements exacts et fiables pour les aider à prendre des décisions organisationnelles clés, à éviter les risques et à maximiser la croissance. Nous nous distinguons par notre expertise de longue date en gestion de la marque et de la réputation, par le leadership de nos spécialistes qui comptent plus de 20 ans d'expérience, et par notre capacité à produire des résultats qui ont des retombées importantes.

Le sondage a été mené par The Harris Poll Canada du 20 avril 2026 au 1er mai 2026 auprès de 1 705 adultes du Canada actuellement en emploi ou à la recherche d'un emploi. Les participantes et participants ont été choisis au hasard à partir du panel en ligne.

Les résultats ont été pondérés en fonction de l'âge, du genre, de la région et du niveau de scolarité (et, au Québec, de la langue) afin de correspondre à la population, selon les données du recensement. Cette démarche vise à assurer que l'échantillon est représentatif de l'ensemble de la population adulte du Canada.

À titre de comparaison, un échantillon probabiliste de cette taille présente une marge d'erreur (mesure de la variabilité de l'échantillonnage) estimée de ±2,4 %, 19 fois sur 20. Les écarts dans les totaux ou entre les totaux par rapport aux tableaux de données sont attribuables à l'arrondissement.

Pour communiquer avec l'équipe des relations médias de la Sun Life, veuillez envoyer un courriel à [email protected].

SOURCE Financière Sun Life inc.